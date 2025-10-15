Φοινικούντα: «Τον έμπλεξε ο φίλος του, δεν είναι εκείνος που σκότωσε», λένε συγγενείς του φερόμενου δράστη της διπλής δολοφονίας

«Δεν ήξερε και μπλέχτηκε. Ο φίλος του είχε προηγούμενα με το θύμα», λέει συγγενικό πρόσωπο του φερόμενου ως εκτελεστή της μυστηριώδους διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Η αντίστροφη μέτρηση για να ξετυλιχθεί το κουβάρι των αποκαλύψεων ξεκίνησε όταν ο 22χρονος, που ισχυρίζεται ότι είχε κακοποιηθεί από τον 68χρονο, πήγε στη ΓΑΔΑ για να καταθέσει τη συμμετοχή του στη διπλή δολοφονία του επιστάτη και του ιδιοκτήτη. Μάλιστα, στην κατάθεσή του κατονόμασε ως εκτελεστή τον 22χρονο φίλο του, με τον οποίο είχαν πάει μαζί στις 5 Οκτωβρίου – και ήταν ο οδηγός του σκούτερ.

Οι συγγενείς του φερόμενου ως εκτελεστή μιλούν στο newsit.gr και ισχυρίζονται ότι δεν ήταν εκείνος που σήκωσε το όπλο και αφαίρεσε τη ζωή δύο ανθρώπων.

Από τη μακρά και δυνατή φιλία των δύο νεαρών στην ανταλλαγή κατηγοριών και ευθυνών, οι αρχές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της διπλής δολοφονίας. Ποιος τελικά έμεινε στο μηχανάκι έξω από το κάμπινγκ και ποιος πάτησε τη σκανδάλη σκοτώνοντας δύο ανθρώπους;

«Μπλέχτηκε…»

Συγκλονισμένοι οι συγγενείς του 22χρονου, τον οποίο ο φίλος του κατονόμασε ως φυσικό αυτουργό, μιλούν στο newsit.gr, λέγοντας:

«Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι έτσι. Ο φίλος του πήγε να τα ρίξει στον ξάδερφό μου. Προφανώς εκείνος δεν ήξερε κάτι και μπλέχτηκε. Εμείς που το ξέρουμε αυτό, έτσι λέμε. Το παιδί δεν είχε καμία σχέση με το θύμα», λέει το συγγενικό πρόσωπο του 22χρονου φερόμενου εκτελεστή.

Οι γονείς του 22χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα κάτω από το σπίτι του στην Καλλιθέα, δεν μπορούν να πιστέψουν όσα έχουν βρει την οικογένειά τους.

«Η μητέρα του ζει στο εξωτερικό, γιατί είναι Αγγλίδα. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί ο ξάδερφός μου, δεν ήξερε το θύμα. Ο φίλος του είχε προηγούμενα με το θύμα είχε πάει και τον είχε απειλήσει άλλες δύο φορές. Ο φίλος του είχε πάει και τον Σεπτέμβριο να τον απειλήσει», συνεχίζει μιλώντας στο newsit.gr η συγγενής του 22χρονου φερόμενου ως φυσικού αυτουργού.

Συγγενικό πρόσωπο από το περιβάλλον του πατέρα του 22χρονου φερόμενου ως εκτελεστή αναφέρει στο newsit.gr ότι ο ανιψιός της ήταν ένα πολύ καλό, ήσυχο και εργατικό παιδί.

«Ο ανιψιός μου αποκλείεται να το έχει κάνει αυτό. Είναι πολύ ήσυχο παιδί. Πέφτω από τα σύννεφα», αναφέρει η θεία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο φίλοι έμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα σε διαμέρισμα της Καλλιθέας, από το οποίο έφυγαν πριν από λίγες ημέρες. Κάτοικοι της πολυκατοικίας αναφέρουν ότι πολλές φορές άκουγαν φασαρία από το συγκεκριμένο διαμέρισμα – άλλοτε μουσική και άλλοτε καβγάδες.

«Εμείς βλέπαμε αυτόν και ένα άλλο αγόρι, λίγο πιο ψηλό. Το απόγευμα ή το βράδυ συνήθως έβγαιναν. Ήταν ήσυχοι, έλεγαν ένα “γεια” και έφευγαν. Έχω να τον δω πέντε-έξι μέρες. Μετακόμισαν από τον τρίτο όροφο, ήρθαν οι μεταφορείς, πήραν τα πράγματά τους και έδωσαν τα κλειδιά. Εγώ δεν τους έβλεπα τελευταία εδώ, έχω να τους δω δέκα μέρες να βγαίνουν έξω», περιγράφει η γειτόνισσα.

