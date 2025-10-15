Φοινικούντα: Τα τηλεφωνήματα πριν τη διπλή δολοφονία που οδηγούν στον ηθικό αυτουργό

Τα τηλεφωνήματα του 22χρονου συνεργού με πρόσωπο του περιβάλλοντος του 68χρονου το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν μπει στο στόχαστρο των αναλυτών του ανθρωποκτονιών σε μία προσπάθεια να φωτίσουν σκοτεινές πτυχές της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Βασικό ζητούμενο είναι το σκηνικό του διπλού φονικού και το αν το κίνητρο είναι αυτά που περιέγραψε ο συνεργός, δηλαδή η εκβίαση και η ληστεία ή αν υπάρχει ηθικός αυτουργός, ο οποίος έδωσε εντολή να βγάλουν από τη μέση τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη με φόντο την τεράστια περιουσία στη Φοινικούντα.

Το χρονικό που παρουσίασε στους αστυνομικούς ο νεαρός από την Καλλιθέα που παραδόθηκε χθες (14.10.2025) το πρωί έχει πολλά κενά δεν πείθει τους αστυνομικούς. Προσπαθεί να παρουσιάσει ως κίνητρο του διπλού φονικού εκβίαση και ληστεία για μία υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης που διαδραματίστηκε πριν από τρία χρόνια στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Επίσης υποστήριξε πως όλο το κόλπο το έστησαν μόνοι τους και δεν υπάρχει εμπλοκή αλλού ατόμου.

Παράλληλα ο άνθρωπος που κατηγορείται ότι σήκωσε το περίστροφο και εκτέλεσε τους δύο άνδρες αρνείται τα πάντα και φορτώνει τη δολοφονία στον 22χρονο συνεργό του. Βέβαια χθες αργά το βράδυ ο 33χρονος ανιψιός που κλήθηκε και εσπευσμένα πήγε από τη Φοινικούντα στην Αθήνα αναγνώρισε στο πρόσωπο του 22χρονου με την Βρετανική καταγωγή τον εκτελωνιστή του θείου του και του επιστάτη του κάμπινγκ.

Οι αναλυτές ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι μέσα από τις σαρώσεις των στιγμάτων των κινητών τηλεφώνων και τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου θα ξεκαθαρίσει τελικά αν το κίνητρο της δολοφονίας ήταν η εκβίαση και ληστεία ή αν πρόκειται για συμβόλαιο θανάτου που έχει να κάνει με την περιουσία του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Παράλληλα, όπως έδειξαν οι αναλύσεις των τηλεφώνων μετά τη δολοφονία υπήρξε υπήρξαν τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ των δύο 20χρονων προκειμένου να βρουν τρόπο να κρύψουν τη δολοφονία έγκλημα και να εξαφανίσουν τα πειστήρια.

