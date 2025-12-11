Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «πρόδωσαν» ανιψιό και εργοδότη πριν συλληφθούν για την διπλή δολοφονία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Φοινικούντας μετά την εντολή της ανακρίτριας Καλαμάτας που διέταξε τη σύλληψη του ανιψιού του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, στον οποίο το θύμα είχε κληροδοτήσει την περιουσία του, με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην διπλή δολοφονία.

Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα κατηγορείται για ηθική αυτουργία στην δολοφονία του θείου του, αλλά και στην απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μαζί του συνελήφθη και ο επιχειρηματίας φίλος του, και εργοδότης των δύο 22χρονων που έχουν ήδη προφυλακιστεί ως δράστες του εγκλήματος.

Λίγο μετά τις 9 και μισή το πρωί συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών οι δύο κατηγορούμενοι μπαίνουν στο αυτοκίνητο της Ασφάλειας και οδηγούνται από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια, προκειμένου να εκτελεστεί το σε βάρος τους ένταλμα. Ο ανιψιός αρνείται τα πάντα.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, οι τηλεφωνικές επαφές μετά το έγκλημα και η «βιασύνη» του ανιψιού να πουλήσει ακίνητα με συνοπτικές διαδικασίες και σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, έσφιξαν τον κλοιό γύρω του.

«Το παιδί μου είναι αθώο. Αυτό έχω να πω μόνο. Δεν με νοιάζει τι θα πουν. Δεν με νοιάζει τι θα πούνε. Είναι αθώος, θα το φωνάξω μέχρι να πεθάνω. Δεν τον έμπλεξε κανένας, το παιδί μου είναι αθώος», είπε η μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια τους τελευταίους 2 μήνες έπαιρνε αδιάκοπα καταθέσεις. Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, οι τηλεφωνικές κλήσεις πριν και μετά το έγκλημα από πακιστανικά τηλέφωνα, οι απολογίες των 2 νεαρών, το βιντεοληπτικό υλικό οδήγησαν στα νέα εντάλματα.

Μάλιστα, ο ανιψιός φέρεται να ήταν αυτός που μετέφερε μετά το έγκλημα τον 22χρονο φερόμενο πλέον ως εκτελεστή στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας. Κι όμως έπαιζε θέατρο και φέρεται να ενορχήστρωσε την δολοφονική ενέδρα. Παράλληλα, ο ίδιος φαίνεται ότι είχε πείσει τον θείο του ότι πίσω από τις απόπειρες δολοφονίας εναντίον του, βρισκόταν ο γιος της ξαδέλφης του.

Ποιος πάτησε τη σκανδάλη

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ανακρίτριας, που οδήγησε στην έκδοση τριών νέων ενταλμάτων, ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, ίσως να μην ήταν εκείνος που όλοι θεωρούσαν μέχρι τώρα.

Δηλαδή να μην είναι ο 22χρονος «εκτελεστής» που είχε αρχικά κατονομαστεί, αλλά ο 22χρονος που εμφανίστηκε αυτοβούλως στη ΓΑΔΑ, υποστηρίζοντας πως είχε απλώς βοηθητικό ρόλο του «συνεργού». Έτσι, θεωρείται ζήτημα χρόνου η κλήση τους για νέες καταθέσεις.

Στην υπόθεση παράλληλα, εμπλέκεται και ένας συνεργάτης του εργοδότη, για τον οποίο έχει βγει επίσης ένταλμα σύλληψης. Ο ίδιος όμως, βρίσκεται στο εξωτερικό και κατηγορείται για συνέργεια και αναζητείται.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Βασίλη Λαμπρόπουλου, αστυνομικού συντάκτη, στο κατηγορητήριο αναφέρεται πως ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, την ημέρα της δολοφονίας, είχε επικοινωνία με τον φερόμενο συνεργό στη δολοφονία μέσω πακιστανικών κινητών ώστε να συνεννοηθούν για την ώρα άφιξης στο κάμπινγκ αλλά και για την επόμενη ημέρα όπου φαίνεται να τον βοήθησε να μεταβεί στα ΚΤΕΛ.

Για τον εργοδότη αναφέρεται πως μετά τη δολοφονία έως την επόμενη ημέρα συνομιλούσε αδιάκοπα για τον ανιψιό αλλά και με τη σύντροφό του ώστε να μεθοδεύσουν το περιεχόμενο της ένορκης κατάθεσης που θα έδιναν. Το πρωί της Παρασκευής οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στα δικαστήρια Καλαμάτας.