Φοινικούντα: Τα λάθη που «καίνε» τον δολοφόνο, οι πλαστές πινακίδες και ο άνθρωπος που τον συνόδευσε στο μοιραίο κάμπινγκ

Θέμα χρόνου η σύλληψη του αγνώστου άνδρα που σκότωσε με 5 σφαίρες τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη στη Φοινικούντα. Οι αρχές κρατούν στα χέρια τους βίντεο ντοκουμέντο με 2 άνδρες να πλησιάζουν την μοιραία επιχείρηση πριν ο οδηγός του σκούτερ σηκώσει το όπλο του και προκαλέσει το αιματοκύλισμα.

Οι πληροφορίες των τελευταίων ημέρων περί συνεργού στη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, φαίνεται πως επιβεβαιώνονται. Από την πρώτη στιγμή η ΕΛΑΣ εξέταζε το ενδεχόμενο ο δράστης να μην ενέργησε μόνος του. Ούτως ή άλλως αν αυτός ο άνδρας είχε διαφορές με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τότε ο ανιψιός του, ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας θα το γνώριζε και θα το είχε καταθέσει.

Οι αστυνομικοί έχουν εστιάσει στη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης προκειμένου να διαφύγει από το σημείο όπου σκότωσε εν ψυχρώ τους 2 άνδρες. Όπως φάνηκε στα πλάνα, ο άγνωστος άνδρας καβάλησε το λευκό σκούτερ του, ακολούθησε την παλιά Εθνική και επαρχιακούς δρόμους και έφτασε στη Δυτική Αττική.

Οι πινακίδες του οχήματος ήταν πλαστές και ο αριθμός κυκλοφορίας αντιστοιχούσε σε άλλη μοτοσυκλέτα, κάτι που δυσκολεύει το έργο των αρχών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ωστόσο, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του σημείου όπου ο φερόμενος δράστης έκρυψε το δίκυκλο.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τα βίντεο καμερών ασφαλείας 2 βενζινάδικων στην Κυπαρισσία και στην Κόρινθο, είναι τα σωματικά χαρακτηριστικά του αναβάτη της μοτοσικλέτας, τα οποία ταιριάζουν με την περιγραφή του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αλλά και με τα χαρακτηριστικά του δράστη που είχε πυροβολήσει με αεροβόλο τον 68χρονο στο σπίτι του στην Φοινικούντα στις 7 Σεπτεμβρίου.

Τα λάθη αυτά οδηγούν τις Αρχές στα ίχνη του, ενώ οι αναλυτές του Ανθρωποκτονιών εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο ο νεαρός να εκτέλεσε συμβόλαιο θανάτου. Αποκλείουν το ενδεχόμενο να προέρχεται από το οργανωμένο έγκλημα, ακριβώς λόγω των κρίσιμων λαθών του.

«Ο δεύτερος άνδρας παραμένει στη Φοινικούντα»

Για τη διπλή δολοφονία στο πασίγνωστο κάμπινγκ της Φοινικούντας, μίλησε στο κεντρικό ειδήσεων του Star ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα τελευταία στοιχεία που συνέλλεξαν οι αρχές βγάζουν το συμπέρασμα πως ο δράστης είχε και συνεργό.

«Δεν πιστεύω ότι ο δράστης ήταν μόνος του. Αν είχε διαφορές με τα δύο θύματα, θα τον γνώριζε ο ανιψιός. Το πιο πιθανό είναι ότι υπάρχει φυσικός και ηθικός αυτουργός. Το πιο πιθανό είναι ότι ο ένας από τους 2 ανθρώπους να μην διέφυγε και να παραμένει στη Φοινικούντα» τόνισε.

Αναφέρθηκε επίσης στις προηγούμενες επιθέσεις που δέχθηκε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, λέγοντας πως αν ο δράστης ήθελε να τον σκοτώσει τότε, θα το είχε καταφέρει.

«Γιατί δεν τον σκότωσε; Ήθελε να περάσει κάποιο μήνυμα και δεν το πέρασε;» αναρωτήθηκε.