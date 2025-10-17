Φοινικούντα: Συμπληρωματική κατάθεση 6 ωρών από τον 33χρονο ανιψιό και την σύντροφό του

Συνολικά 6 ώρες, παρέμειναν στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και η σύντροφός του καθώς κλήθηκαν να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις για τη διπλή δολοφονία, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Ο 33χρονος και η σύντροφός του, έφτασαν νωρίς το πρωί στα δικαστήρια της Καλαμάτας προκειμένου να δηλώσουν παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας. Κι αυτό γιατί ο 33χρονος είναι και ο ίδιος θύμα, αφού θεωρείται ότι πυροβολήθηκε και εκείνος από τον δράστη ενώ είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του στυγερού εγκλήματος στη Φοινικούντα.

Στο κάμπινγκ όμως, το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, ήταν και η σύντροφός του οπότε και αυτή ήταν μάρτυρας του περιστατικού.

Ωστόσο η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση και μετά τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την αστυνομική έρευνα, για ένα τηλεφώνημα που ακολούθησε της δολοφονικής επίθεσης, τους ζήτησε να δώσουν συμπληρωματική κατάθεση. Έτσι, οι δυο τους, παρέμειναν απέναντι απέναντι από την ανακρίτρια, από τις 12.00 μέχρι τις 18.00 το απόγευμα, οπότε και έφυγαν.

Από το περιβάλλον, τόσο των ίδιων όσο και των δικηγόρων τους, αναφέρθηκε μετά την έξοδο από τα δικαστήρια ότι ο 33χρονος αποτελεί θύμα της αιματηρής επίθεσης και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Οι δηλώσεις του δικηγόρου του

Ο δικηγόρος του 33χρονου ανιψιού, Γιάννης Βέρας, δήλωσε έξω από τα Δικαστήρια Καλαμάτας:

«Υποβάλαμε σήμερα δήλωση παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του εντολέα μου, καθώς και για τη διπλή ανθρωποκτονία που συγκλόνισε τη Μεσσηνία.

Ο εντολέας μου ήταν παρών σήμερα· αναζητά την αλήθεια, ζητά απαντήσεις και επιθυμεί την τιμωρία κάθε υπευθύνου που έχει εμπλακεί στο τραγικό αυτό συμβάν. Η κυρία ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, έκρινε πως ο εντολέας μου, ως αυτόπτης μάρτυρας και ουσιώδης παράγοντας της δικογραφίας, πρέπει να καταθέσει συμπληρωματικά ενώπιόν της. Πρόκειται για μια απολύτως ορθή και δικονομικά άρτια ενέργεια, πριν τις απολογίες των κατηγορουμένων.

Κλήθηκε επίσης να καταθέσει και η σύντροφός του, η οποία προσήλθε από κοινού με τον εντολέα μου, προκειμένου να δώσει οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειάζεται για τα όσα έχουν ήδη κατατεθεί.

Ο εντολέας μου συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές, συναινεί σε κάθε ανακριτική πράξη που μπορεί να συμβάλει στην αποκάλυψη της αλήθειας και έχει σαφή και ξεκάθαρη θέση: Είναι θύμα της υπόθεσης και ζητά, όπως όλοι, απαντήσεις και δικαίωση. Ήδη, από την προσαγωγή των κατηγορουμένων, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του εντολέα μου — κάτι που, δυστυχώς, δεν έχει προβληθεί επαρκώς από τα μέσα ενημέρωσης.

Ο εντολέας μου έχει τραυματιστεί και είναι και ο ίδιος θύμα του περιστατικού. Σε σχέση με τη διάρκεια της σημερινής κατάθεσης της συντρόφου του, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τη διαδικασία που ακολουθείται εντός του ανακριτικού γραφείου· μόνο η ίδια η κυρία ανακρίτρια γνωρίζει τον χρόνο και τη φύση της εξέτασης. Εκτιμώ ωστόσο, βάσει εμπειρίας, ότι σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση, κάθε μάρτυρας οφείλει να δώσει με λεπτομέρεια και σαφήνεια κάθε στοιχείο που μπορεί να διαφωτίσει τη δικογραφία.

Η σύντροφος του εντολέα μου δεν ήταν παρούσα στο συμβάν. Ο μόνος που ήταν εκεί είναι ο εντολέας μου, ο οποίος έχει τραυματιστεί και υποστηρίζει την κατηγορία ως ανιψιός του θύματος και ως θύμα ο ίδιος.

Σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του δράστη, από όσα γνωρίζω και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής, ο εντολέας μου έχει αναγνωρίσει το πρόσωπο του δράστη. Δεν μπορώ να γνωρίζω λεπτομέρειες για τον τρόπο αναγνώρισης ή το περιεχόμενο της κατάθεσής του, καθώς η δικογραφία βρίσκεται ακόμη υπό μυστικότητα.

Τη Δευτέρα θα λάβουμε επισήμως αντίγραφα, ώστε να τοποθετηθούμε για το αποδεικτικό υλικό. Επαναλαμβάνω ότι συναινούμε σε οποιαδήποτε ανακριτική πράξη μπορεί να αποσαφηνίσει την υπόθεση, να απαντήσει στα ερωτήματα και να οδηγήσει στην τιμωρία όσων ευθύνονται.

Σε σχέση με όσα ακούστηκαν περί τηλεφωνήματος, δεν έχω λάβει γνώση κανενός σχετικού εγγράφου και δεν γνωρίζω σε ποιο ακριβώς περιστατικό αναφέρεστε. Από ό,τι γνωρίζω, υπήρχε φιλική σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων, χωρίς ωστόσο να μπορώ να γνωρίζω περισσότερα. Δεν θεωρώ ότι πρόκειται για κάτι που πρέπει να λάβει διαστάσεις, καθώς ενδέχεται να πρόκειται για ένα απολύτως συνηθισμένο τηλεφώνημα, το οποίο, υπό άλλες συνθήκες, δεν θα απασχολούσε κανέναν.

Τέλος, δεν μου έχει εκφράσει κάποια δυσαρέσκεια ή παράπονο για καθυστέρηση της αστυνομίας να φτάσει στο σημείο. Δεν γνωρίζω κάτι σχετικό από τον ίδιο τον εντολέα μου».











