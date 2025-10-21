Φοινικούντα: Συγκλονίζει ο εργοδότης των 22χρονων δραστών της διπλής δολοφονίας – «Με κάλεσε ο ανιψιός και μου είπε “σκότωσαν τον θείο μου”»

Πολλά ερωτηματικά έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη γνωριμία και την επικοινωνία του 33χρονου μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας στη Φοινκούντα, και ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον οποίο σκότωσαν μαζί με τον επιστάτη του, οι 22χρονοι φερόμενοι δράστες.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο φερόμενος ως συνεργός στη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιστάτη του, γνώριζε τον ανιψιό του 68χρονου, μέσω ενός φίλου του και εργοδότη του 22χρονου. Όπως είπε ο νεαρός συνεργός στην απολογία του, ο ανιψιός τον φιλοξένησε στη Μεσσηνία, όπου ο ιδιοκτήτης φέρεται να τον παρενόχλησε.

Όπως έχει καταθέσει ο επιχειρηματίας -κοινός φίλος συνεργού και ανιψιού – στις Αρχές: «Ο 22χρονος συνεργός δούλευε ως ντελίβερι σε εμένα κάποιους μήνες και ο 22χρονος εκτελεστής ήταν φίλος του και τον κάλυπτε σε κάποια μεροκάματα. Τον Ιούλιο του 2025 ξεκίνησε να εργάζεται σε μένα ως πωλητής σε κατάστημα τουριστικών ειδών που έχω.

Ο 22χρονος είχε γνωρίσει τον ανιψιό στο μαγαζί μου και τον θαύμαζε για την οικονομική του κατάσταση. Πριν το φονικό είχα δει τον ανιψιό 3 – 4 φορές και νομίζω στο κατάστημά μου είχε δει και τον 22χρονο και είχαν χαιρετηθεί. Ο 22χρονος τις μέρες που έγιναν οι απόπειρες δεν δούλευε. Στις 5/10 (μέρα εγκλήματος) ήμουν Θεσσαλονίκη και δεν μίλησα με τον 22χρονο, είχε ρεπό όπως και τις δύο φορές που έχουν γίνει οι απόπειρες», τόνισε αρχικά.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Στις 5/10 και 20:30 με κάλεσε ο ανιψιός από την κοπέλα του και μου είπε ‘σκότωσαν τον θείο μου, φοβάμαι, έλα να με βοηθήσεις’ μιλήσαμε ένα λεπτό. Τον Ι.Μ (22χρονο εκτελεστή) έχω να τον δω 4 χρόνια. Μετά την κηδεία του θείου, ο ανιψιός με την κοπέλα του ήρθαν στο σπίτι μου για φαγητό, το οποίο είναι δίπλα στο κατάστημά μου και πρέπει να χαιρέτησε και τον 22χρονο συνεργό».

Από την πλευρά της, η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού του θύματος, έχει καταθέσει: «Γνωρίσαμε τον 22χρονο συνεργό στο μαγαζί του εργοδότη. Με τον εργοδότη και με την κοπέλα του γνωριζόμαστε από το 2021. Ο 22χρονος δούλευε ως πωλητής σε ένα από τα μαγαζιά του.

Πρέπει να είχε έρθει στο κάμπινγκ, όπως μου είπε ο σύντροφός μου, και το καλοκαίρι του 2024, αλλά εγώ δεν τον είδα να τον χαιρετήσω. Έχουμε έρθει στην Αθήνα τέλη Σεπτέμβρη και τον είχαμε ξανά δει τον 22χρονο και είχαμε πει ένα γεια», είπε η ίδια.

Τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξε ο 68χρονος με φίλο του

Σήμερα Τρίτη (21.10.2025) ένας φίλος του 68χρονου μίλησε αποκλειστικά για τη δολοφονία στο κάμπινγκ. Ο ίδιος υπήρξε ένας από τους πιο κοντινούς ανθρώπους του ιδιοκτήτη, ένα από τα άτομα που εμπιστευόταν ο 68χρονος αλλά και ένα από τα τελευταία άτομα με τα οποία επικοινώνησε.

Το Live News εξασφάλισε μία συνομιλία που είχε ο δολοφονημένος επιχειρηματίας με τον φίλο του. Σε αυτή τη συζήτηση αναφέρονται στην απόπειρα που δέχθηκε ο 68χρονος:

Φίλος 68χρονου: Το πιο δυνατό φως το έχουμε μέσα μας! Άναψέ το… Και φώτισε τη μέρα σου!

68χρονος: Το ανάβω (…) μου, αλλά κάποιοι τρελοί, κακοπροαίρετοι γύρω μου που δυστυχώς είναι αρκετοί το σβήνουν… Καλή σας ημέρα με αγάπη.

Φίλος 68χρονου: Υπομονή και επιμονή.

68χρονος: Οκ, αλλά ενίοτε αυτοί σημαδεύουν μες το σκοτάδι. Είναι 2 εβδομάδες που με πυροβόλησαν στο κεφάλι, πήγα στο νοσοκομείο, τώρα είμαι στο κάμπινγκ, πρέπει να το αναφέρω. Κρατάω την ψυχραιμία μου και προσπαθώ μέσω της αστυνομίας να βρω τι κρύβεται από πίσω, γιατί δεν έχω πειράξει ούτε κουνούπι. Ζούμε σε έναν τρελό και άπληστο κόσμο. Συγγνώμη αν σε στεναχώρησα.

Σε άλλη επικοινωνία των δύο φίλων φαίνεται ο 68χρονος να είχε την πρόθεση να πουλήσει την περιουσία του: