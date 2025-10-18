Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο τα βίντεο από τις 300 κάμερες και οι τηλεφωνικές συνομιλίες των δύο 22χρονων που απολογούνται την Κυριακή – Η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό και οι ενδείξεις και για 4ο πρόσωπο

Τα βίντεο από κάμερες που έχουν καταγράψει τη διαφυγή των φερόμενων ως δραστών της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα αλλά και οι τηλεφωνικές τους συνομιλίες έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών Αρχών εν αναμονή της απολογίας των δύο 22χρονων στην ανακρίτρια Καλαμάτας αύριο Κυριακή (19.10.25).

Ο 22χρονος φερόμενος δράστης της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη του στη Φοινικούντα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, που δεν έχει παραδεχτεί τίποτα και ο 22χρονος συνεργός του θα κληθούν να απολογηθούν αύριο στην ανακρίτρια.

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών έχουν στη διάθεσή τους οπτικό υλικό από 300 κάμερες από την στιγμή που έφυγαν από την Αθήνα μέχρι τις 3 και 23 αργά τη νύχτα της 6ης οκτωβρίου που το λευκό σκούτερ πάρκαρε σε στενό της Καλλιθέας, ωστόσο υπάρχουν κάποια αναπάντητα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν, όπως τη διαδρομή που ακολούθησε μετά το έγκλημα ο 22χρονος συνεργός μέχρι να ξανασυναντηθεί με τον φερόμενο εκτελεστή.

Μέχρι στιγμής ένα μικρό μέρος του πλούσιου οπτικού υλικού έχει αναλυθεί και οι αστυνομικοί θέλουν μέσα από τις εκατοντάδες λήψεις που έχουν γίνει να λύσουν το μυστήριο των συναντήσεων των δύο νεαρών, αλλά και το τι έγινε μετά το διπλό φονικό. Κυρίως επικεντρώνονται στο δρομολόγιο διαφυγής του 22χρονου συνεργού, καθώς η ιστορία που περιέγραψε, ότι δηλαδή έφυγε μέσω θαλάσσης από τη Φοινικούντα και έφτασε τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, δεν επιβεβαιώνονται.

Επίσης, οι αστυνομικοί παίρνουν σταδιακά στα χέρια τους το υλικό από την άρση του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Ιδιαίτερη σημασία δίνουν στο πακιστανικό τηλέφωνο που ομολόγησε ότι είχε μαζί του ο 22χρονος συνεργός. Φαίνεται ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα τέταρτο πρόσωπο τον βοήθησε προκειμένου να απομακρυνθεί από το σημείο, να κρυφτεί όλο το βράδυ και την επόμενη πιθανότητα με λεωφορείο των ΚΤΕΛ να επιστρέψει στην Αθήνα.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν οι δύο έλαβαν εντολή για να προχωρήσουν στο έγκλημα από ένα τρίτο πρόσωπο, αν υπάρχει δηλαδή ηθικός αυτουργός της δολοφονίας, καθώς και εάν υπήρχε και άλλος συνεργός που βοήθησε τους δράστες για να ξεφύγουν μετά το άγριο έγκλημα.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί δεν έχουν καταλήξει ποιος από τους δύο νεαρούς ήταν τελικά ο φυσικός αυτουργός. Η αναπαράσταση που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες να δώσει απαντήσεις και σε αυτό το ερώτημα.

Τόσο το όπλο του εγκλήματος, το περίστροφο με το οποίο ο δράστης πυροβόλησε τον 68χρονο και τον 61χρονο, όσο και το περιβόητο σκούτερ με το οποίο διέφυγε, δεν έχουν βρεθεί ακόμα.

Το αφήγημα περί ληστείας και εκβιασμού δεν επιβεβαιώνεται από κανένα στοιχείο όταν μάλιστα μέσα στο συρτάρι της ρεσεψιόν, εκεί όπου εκτελέστηκε ο 68χρονος,βρέθηκαν 1.580 ευρώ που δεν τα πήρε ο νεαρός εκτελεστής, όπως και στην τσέπη του παντελονιού του επιστάτη αλλά 505 ευρώ, που ούτε και αυτά άγγιξε φεύγοντας από το σημείο.