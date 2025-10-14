Φοινικούντα: Στη ΓΑΔΑ ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που ήταν παρών στη δολοφονία – Θα βρεθεί τετ α τετ με τους δράστες – Το τηλεφώνημα σε τρίτο πρόσωπο

Κοντά στην συμπλήρωση του παζλ της στυγερής διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στην Φοινικούντα βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές καθώς έχουν στα χέρια τους τους δυο από τους βασικούς εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Στη ΓΑΔΑ έφτασε αργά το απόγευμα ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα προκειμένου να έρθει τετ α τετ με τους δυο δράστες της δολοφονίας.

Και αυτό γιατί ο ανιψιός του θύματος ήταν παρών την στιγμή που ο εκτελεστής μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και με πέντε σφαίρες σκότωσε τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του.

Οι αστυνομικοί που τις τελευταίες ημέρες είχαν καταφέρει να συγκεντρώσουν αρκετά στοιχεία για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, αιφνιδιάστηκαν όταν σήμερα το πρωί (14/10/2025) ο 22χρονος συνεπιβάτης του σκούτερ εμφανίστηκε με τον δικηγόρου του, Μπάμπη Λυκούδη, στη ΓΑΔΑ.

Και αυτό γιατί οι αστυνομικοί ήθελαν να προχωρήσουν στη σύλληψή τους εφόσον είχαν καταγράψει και όλα τα στοιχεία που προέρχονταν από τις άρσεις των τηλεφωνικών απορρήτων τόσο του θύματος όσο και των δραστών.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε κατέθεσε για περισσότερο από δυο ώρες στις αστυνομικές αρχές και ισχυρίστηκε ότι είναι ο άνθρωπος που τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, έστησε ενέδρα και απείλησε τον 68χρονο επιχειρηματία προκειμένου όπως είπε, να του αποσπάσει χρήματα.

Μάλιστα κατέθεσε πως είχε γνωριστεί με τον επιχειρηματία το καλοκαίρι του 2022 όταν είχε πάει για διακοπές στο κάμπινγκ του και ο 68χρονος τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά.

Τότε, όπως υποστήριξε, του έδωσε χρήματα για να μην μιλήσει. Έτσι εξαιτίας κάποιων προβλημάτων που είχε ο 22χρονος του έστησε δυο φορές ενέδρα και τον εκβίασε, με αποτέλεσμα να του αποσπάσει μικρά χρηματικά ποσά.

Όταν εκμυστηρεύθηκε στον φίλο του όλα όσα έχουν συμβεί, τότε εκείνος του είπε ότι μαζί θα του αποσπάσουν περισσότερα χρήματα. Έτσι έστησαν το κόλπο με σκοπό, όπως ισχυρίζονται, όχι να τον σκοτώσουν αλλά να τον φοβερίσουν για να δώσει τα χρήματα.

Από την πλευρά του ο 22χρονος που κατονομάστηκε από τον φίλο του, ότι ήταν ο εκτελεστής του 68χρονου και του επιστάτη του, αρνείται κάθε εμπλοκή του στο έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξε τηλεφώνημα του 22χρονου συνεργού πριν την δολοφονία του 68χρονου σε τρίτο πρόσωπο και έχει μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών που θεωρούν πως υπάρχει ηθικός αυτουργός

Όπως τονίζεται ο 22χρονος επικοινώνησε με πρόσωπο εντός του κάμπινγκ, σαν να τον προειδοποιούσε πως έφτασαν στο σημείο λίγο πριν την δολοφονία.