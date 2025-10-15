Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα οι δυο κατηγορούμενοι της διπλής δολοφονίας – Η διαμονή σε Airbnb, η διαφυγή και η ύπαρξη τρίτου προσώπου

Στη Καλαμάτα βρίσκονται οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, καθώς λίγο πριν τα μεσάνυχτα αναχώρησαν συνοδεία αστυνομικών για την Καλαμάτα, όπου έφτασαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα.

Την Τρίτη οι εξελίξεις ήταν καταιγιστικές καθώς ένας από τους δυο 22χρονους έφτασε στη ΓΑΔΑ συνοδεία του δικηγόρου του Μπάμπη Λυκούδη και παραδόθηκε υποστηρίζοντας ότι μαζί με έναν φίλο του έφτασαν στο κάμπινγκ της Φοινικούντα προσπαθώντας να εκβιάσουν και να εκφοβίζουν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ωστόσο, τα πράγματα πήραν δραματική τροπή με τον συνομήλικο φίλο του να πυροβολεί και να σκοτώνει τόσο τον ιδιοκτήτη όσο και τον επιστάτη της επιχείρησης.

Ο 22χρονος συνεργός υποστήριξε πως ο 68χρονος ιδιοκτήτης τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά το καλοκαίρι του 2022. Έκτοτε φαίνεται να τον εκβίαζε αποσπώντας μικρά χρηματικά ποσά. Μάλιστα, σύμφωνα με τον δικηγόρο του αυτός βρίσκεται πίσω από τις δύο επιθέσεις που είχε δεχθεί ο 68χρονος πριν τον θάνατό του.

Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, συνελήφθη και ο δεύτερος 22χρονος, επίσης από την Καλλιθέα και βρετανικής καταγωγής, τον οποίο κατονόμασε ο συνεργός του ως εκτελεστή. Ο ίδιος αρνείται κάθε εμπλοκή, ωστόσο αναγνωρίστηκε από τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα – τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη – που κλήθηκε στη ΓΑΔΑ για τη διαδικασία αναγνώρισης.

Το χρονικό της διπλής δολοφονίας

Οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φαίνεται πως ταξίδεψαν από την Αθήνα στην Καλαμάτα τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου, με το επίμαχο «λευκό» σκούτερ. Διανυκτέρευσαν σε δωμάτιο Airbnb στο λιμάνι της πόλης και το μεσημέρι της Κυριακής αναχώρησαν για τη Φοινικούντα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, πραγματοποίησαν μια «περίεργη» διαδρομή με στάσεις σε χωριά της Μεσσήνης, ενώ μετά τη δολοφονία ο εκτελεστής φέρεται να διέφυγε αρχικά προς Κορώνη και στη συνέχεια προς Πύλο, ακολουθώντας εναλλακτική διαδρομή μέσα από Ηλεία και Αχαΐα, με δύο στάσεις για καύσιμα σε Κυπαρισσία και Κόρινθο, πριν επιστρέψει στην Αττική.

Μάλιστα, ο 22χρονος συνεργός υποστηρίζει ότι περπάτησε και κολύμπησε κατά μήκος της ακτής από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα και από εκεί πήρε το ΚΤΕΛ για την Αθήνα – ισχυρισμός που δεν φαίνεται να πείθει τις αρχές, καθώς θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να διένυσε μια τόσο μεγάλη απόσταση.

Σημειώνεται πως υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες του 22χρονου συνεργού με άτομο του «στενού περιβάλλοντος» του 68χρονου θύματος, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου ατόμου.

Η Αστυνομία προσπαθεί ακόμα να εντοπίσει τόσο το «λευκό» σκούτερ όσο και το όπλο του εγκλήματος.

Σε λίγες ώρες αναμένεται να περάσουν την πόρτα του ανακριτή Καλαμάτας, όπου θα τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν ότι η υπόθεση ενδέχεται να «κρύβει» ακόμη αρκετές εκπλήξεις.