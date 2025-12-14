Φοινικούντα: Πώς έφτασε η ανακρίτρια στη σύλληψη του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση του κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας μετά τη σύλληψη του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη και του 32χρονου επιχειρηματία ως ηθικούς αυτουργούς στη διπλή δολοφονία του 68χρονου θείου του και του επιστάτη.

Τα αρχικά στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας έκαναν λόγο για έναν μάρτυρα, ο οποίος αποκάλυψε τους ηθικούς αυτουργούς της διπλής δολοφονίας στην ανακρίτρια, ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA την Κυριακή (14.12.2025), αυτό το σενάριο δεν ευσταθεί.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο αστυνομικός συντάκτης του Μεγάλου Καναλιού, Βασίλης Λαμπρόπουλος τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ανακρίτρια προέρχονται από ανάλυση κλήσεων 4-5 «πακιστανικών» τηλεφώνων.

Τα δύο «πακιστανικά» τηλέφωνα που είχαν στη διάθεσή τους οι δύο 22χρονοι φερόμενοι ως εκτελεστές φαίνεται πως είχαν έρθει σε επικοινωνία με άλλα «πακιστανικά» τηλέφωνα που είχαν στη διάθεσή τους ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο 32χρονος επιχειρηματίας πριν αλλά και μετά το διπλό φονικό.

Σε σχέση με το ποιος πάτησε τη σκανδάλη, η ανακρίτρια έχει καταλήξει στο συμπέρασμα πως πρόκειται για τον 22χρονο, ο οποίος ισχυρίζεται πως κολύμπησε από την παραλία της Φοινικούντας έως την Καλαμάτα και στη συνέχεια πήρε ΚΤΕΛ για την Αθήνα, σύμφωνα με τα όσα έχει καταθέσει ο 22χρονος συνεργός του.

Επίσης, αναφορικά με τη μεταφορά του 22χρονου στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει αποτυπωθεί σε βίντεο ένα αυτοκίνητο, το οποίο μοιάζει με το αυτοκίνητο του ανιψιού, να περνά κοντά στο σημείο κοντά στον σταθμό υπεραστικών της μεσσηνιακής πρωτεύουσας.

Ο αστυνομικός ρεπόρτερ του MEGA είπε, επίσης, πως ο ανιψιός πράγματι παραδέχεται πως πήγε προς εκείνο το σημείο αλλά σε διαφορετική ώρα, και ισχυρίζεται πως ο λόγος που βρέθηκε εκεί ήταν για να επισκεφτεί τη μητέρα του.