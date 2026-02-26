Φοινικούντα: Ποινική δίωξη στη σύντροφο του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για τη διπλή δολοφονία

Δεν έχουν τέλος οι εξελίξεις στην σοκαριστική υπόθεση της διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2025, σε κάμπινγκ στην Φοινικούντα Μεσσηνίας, όπου έπεσε νεκρός ο 68χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 61χρονος επιστάτης του.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες που ήρθαν στο φως σήμερα (25.02.2026) για την διπλή δολοφονία που «πάγωσε» όλη τη Φοινικούντα αλλά και το πανελλήνιο, πέραν των προσώπων που αντιμετωπίζουν ήδη διώξεις, πλέον στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης μπαίνει και η σύντροφος του προφυλακισμένου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς της ασκήθηκε δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία.

Με την ίδια κατηγορία διώκεται και φίλος του ανιψιού και εργοδότης των δύο 22χρονων φερόμενων φυσικών αυτουργών του φονικού, οι οποίοι επίσης είναι προφυλακιστέοι. Εργοδότης και σύντροφος αναμένεται να απολογηθούν μεθαύριο Παρασκευή.

Υπενθυμίζεται πως οι συγκεκριμένοι δύο κατηγορούμενοι ήταν στο αυτοκίνητο πίσω από το όχημα του ανιψιού, όταν εκείνος πήγαινε στην Καλαμάτα, με την πρόφαση ότι ήθελε να επισκεφτεί τη μητέρα του, ενώ φέρεται να μετέφερε στα ΚΤΕΛ της πόλης, τον έναν 22χρονο που δολοφόνησε τα θύματα.

Η σύντροφος μάλιστα, ήταν εντός του κάμπινγκ την στιγμή που σημειώθηκε το διπλό έγκλημα, ενώ ήταν εκείνη που τηλεφώνησε πρώτα στον φίλο του συντρόφου της και εργοδότη των 22χρονων – κατόπιν εντολής του ανιψιού – πριν κληθεί η αστυνομία.

Μάλιστα, στις αρχές του Φεβρουαρίου, τέσσερις μήνες μετά το έγκλημα, κατατέθηκε αγωγή με αίτημα να κηρυχθεί ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ της Φοινικούντας ανάξιος κληρονόμος.

Η προσφυγή, κατατέθηκε στα Δικαστήρια Καλαμάτας από την αδελφή του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η οποία στρέφεται κατά του ανιψιού της, που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας. Ζητεί να αποκλειστεί από κάθε κληρονομικό δικαίωμα, επισημαίνοντας ότι αποτελεί τη στενότερη συγγενή του 68χρονου, ο οποίος δεν είχε παιδιά.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και η διαθήκη που φέρεται να συνέταξε ο άτυχος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, παρουσία μαρτύρων. Το έγγραφο ανοίχθηκε με εισαγγελική εντολή στο Πρωτοδικείο Πύλου και, σύμφωνα με το περιεχόμενό του, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας φέρεται να μεταβιβάζεται στον ανιψιό.

Ο τελευταίος κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός για το διπλό φονικό και από τα μέσα Δεκεμβρίου βρίσκεται προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού.