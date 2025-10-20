Φοινικούντα: Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ ήταν «ιδιόρρυθμος, ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του» – Τι θα καταθέσουν οι δύο 22χρονοι

Μεθοδικά και αθόρυβα, οι Αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, το οποίο «πάγωσε» το πανελλήνιο τη νύχτα της 5ης Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο των ερευνών οι καταθέσεις των δύο 22χρονων φερόμενων ως δραστών και ο ρόλος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Η Αστυνομία εξέτασε το βιντεοληπτικό υλικό από τα ΚΤΕΛ όπου έφτασε μία μέρα μετά τη δολοφονία ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Όπως διαπιστώθηκε, παρά το γεγονός πως ο ίδιος είχε δηλώσει πως όταν χωρίστηκαν με τον 22χρονο που κατηγορείται ως εκτελεστής, εκείνος κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα, τα ρούχα, αλλά και τα χρήματά του ήταν άθικτα.

Ο αστυνομικός ρεπόρτερ, Βασίλης Λαμπρόπουλος, μίλησε την Κυριακή (19.10.2025) στις «Εξελίξεις Τώρα» με τη Νατάσα Γιάμαλη για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας και είπε ότι οι Αρχές ερευνούν εάν τον βοήθησε κάποιος ώστε να κρυφτεί εκείνο το βράδυ. Ταυτόχρονα, η Αστυνομία αναζητά και τη θήκη κιθάρας που φαίνεται να είχαν μαζί τους οι δύο δράστες όταν πήγαιναν στη Φοινικούντα. Μέσα σε αυτήν είχαν το φονικό όπλο, που δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, και μία ξανθιά περούκα που φόρεσε ο φερόμενος ως εκτελεστής.

Επιπλέον, ο αστυνομικός συντάκτης είπε πως ο 22χρονος φερόμενος ως δολοφόνος ρωτήθηκε για το «πακιστανικό» τηλέφωνο, με τον ίδιο να απαντά πως το πήρε λόγω του GPS.

Τέλος, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε πως το 2024 ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός είχε πάει και πάλι στη Φοινικούντα, και φαίνεται να είχε οικονομικές συναλλαγές με το 68χρονο θύμα.

Μεσσηνία: Τι λένε για τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Στην σκιά ενός ειδυλλιακού τοπίου, λίγα μόλις μέτρα από τη θάλασσα της Φοινικούντας, λειτουργούσε για δεκαετίες ένα από τα πιο γνωστά κάμπινγκ της περιοχής.

Δεν ήταν απλώς μία εποχική επιχείρηση, ήταν ο προσωπικός κόσμος του 68χρονου ιδιοκτήτη του. Τελικά, αυτός ο χώρος έμελλε να είναι και το σημείο που θα άφηνε την τελευταία του πνοή μετά την άγρια, διπλή δολοφονία.

Μετά την απολογία του φερόμενου ως συνεργού του διπλού εγκλήματος, ο οποίος κατήγγειλε πως ο 68χρονος τον είχε κακοποιήσει σεξουαλικά, οι πάντες αναζητούν πληροφορίες για το θύμα, προσπαθώντας να σκιαγραφήσουν το προφίλ του.

Ωστόσο, οι απόψεις διίστανται. Οι περισσότερες κριτικές της επιχείρησης στις πλατφόρμες ταξιδιωτικού περιεχομένου μιλούν για έναν απότομο, κακότροπο και αγενή χαρακτήρα.

«Ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης αγενής, απολίτιστος και άξεστος. Ο νεαρός ιδιοκτήτης μία χαρά παιδί, αλλά δυστυχώς κάνει κουμάντο ο άλλος».

«Αγένεια και απαξίωση, λες και τους είπαμε να μας πληρώσουν».

«Ο πιο αγενής, προσβλητικός ιδιοκτήτης που έχω γνωρίσει ποτέ μου».

«Ο ιδιοκτήτης είναι πολύ απρόβλεπτος, θορυβώδης, αγενής, ορίζει τις τιμές όπως θέλει», είναι μόνο μερικές από αυτές.

Αποκαλυπτική είναι και η κατάθεση της ανιψιάς του 68χρονου:

«Ο θείος μου ξεκίνησε χωρίς να έχει λεφτά και έφθασε σήμερα να έχει περιουσία που αξίζει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν πολύ ιδιόρρυθμος και επειδή ήθελε πάντα να γίνεται το δικό του, όσοι εξαρτιόνταν από αυτόν έπρεπε να του κάνουν όλα τα χατίρια, γιατί αν δεν τα έκαναν μπορούσε να τους αφήσει χωρίς φαγητό. Ο μόνος άνθρωπος που άντεχε να στέκεται δίπλα στον θείο μου ήταν ο φίλος του και βοηθός του ο Β., ο οποίος και αυτός έχασε τη ζωή του. Του είχε τρομερή αδυναμία».

Από την άλλη, η δικηγόρος του θύματος που τον γνωρίζει από την παιδική της ηλικία, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρα του.

«Εξαιρετικός, υπέροχος, πάντα ήταν ευγενικός, χαμογελαστός και χαρούμενος», λέει στο MEGA.

Τι λέει το στενό περιβάλλον

Δικοί του άνθρωποι, άτομα που ήξεραν πολύ καλά τον 68χρονο, πλέκουν το εγκώμιο του θύματος, μιλώντας στο MEGA και τις «Εξελίξεις Τώρα».

«Για μένα ήταν ένας κύριος. Μία φορά χρειάστηκα βοήθεια, ανταποκρίθηκε άμεσα. Ένας κύριος. Τη μάνα του (του ανιψιού) την ξέρω από παλιά. Πραγματικά, δεν υπάρχει λόγος θεωρώ να κάνει κάτι τέτοιο. Αφού η περιουσία, ούτως ή άλλως, ήταν δικιά του από τον πατέρα του», λέει γειτόνισσά του.

«Ο φίλος μου ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Και βοηθούσε και κόσμο και είχε δώσει στη Φοινικούντα πνοή μεγάλη γιατί είχε κάνει καλές δουλειές. Ήταν αρχιτέκτονας βέβαια και εργατικός ο άνθρωπος. Αυτοδημιούργητος ναι, δεν τον είχε χαλάσει το χρήμα. Είχε τον εγωισμό του, τον ανθρώπινο. Αυτόν που έχουν όλοι οι άνθρωποι, τον σωστό εγωισμό», λέει φίλος του.

«Κλειδί» στην υπόθεση οι αλλαγές στις διαθήκες

Σήμερα, πίσω από τα συρματοπλέγματα και τα δέντρα του κάμπινγκ, οι Αρχές προσπαθούν να σκιαγραφήσουν όχι μόνο την σκηνή του εγκλήματος αλλά και τον ίδιο τον άνθρωπο που για χρόνια την κατοικούσε. Ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο για πολλούς και ένα περιβάλλον που, μετά το διπλό φονικό, δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο.

Παράλληλα, «κλειδί» για τη διαλεύκανση της υπόθεσης θεωρείται, πέρα από το προφίλ του θύματος, και οι αλλαγές που έκανε στη διαθήκη του λίγο πριν πεθάνει. Υπενθυμίζεται πως μόλις τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του είχε καταθέσει την καινούργια διαθήκη του ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Εξελίξεων», στον ανιψιό και αυτόπτη μάρτυρα του διπλού φονικού αφήνει:

– Μετοχές: 51% του κάμπινγκ

– 50% γηπέδου 20 στρεμμάτων

– Γήπεδο και κτίσματα έκτασης 17 στρεμμάτων

Ενώ στον επιστάτη αφήνει:

– 2 γήπεδα 8,3 στρεμμάτων

– 50% έλαιο τεμάχιο 2,3 στρεμμάτων

Σε άλλο του ανιψιό αφήνει έκταση με ελαιόδεντρα 3,3 στρεμμάτων.

Σε περίπτωση που ο ανιψιός θελήσει να πουλήσει το ακίνητο και τις μετοχές που έχει στο κάμπινγκ, διαμοιράζει τις καταθέσεις ως εξής:

– Καταθέσεις σε ευρώ

– Χρήματα από πωλήσεις ακινήτου και του κάμπινγκ:

– 100.000€ στην αδερφή του

– 100.000€ στον άλλον ανιψιό

– 200.000€ στον επιστάτη

ΣΥΝΟΛΟ: 400.000 ευρώ!

Οι απολογίες των δύο κατηγορουμένων για το διπλό φονικό – Τι θα υποστηρίξουν

Έφτασε η ώρα των απολογιών για τους δύο 22χρονους παιδικούς φίλους που αλληλοκατηγορούνται για το ποιος είναι ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο της Καλαμάτας ο 22χρονος που κατηγορείται πως είναι ο φυσικός αυτουργός της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Ο ίδιος ωστόσο, αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει πως δεν είναι εκείνος που πάτησε τη σκανδάλη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής, μέσω του δικηγόρου του, ζήτησε εκ νέου προθεσμία για να λάβει γνώση της κατάθεσης του εργοδότη του φερόμενου ως συνεργού το Σάββατο (18.10.2025). Ο 22χρονος έλαβε προθεσμία.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο φερόμενος ως συνεργός, δεν έχει φτάσει στο Δικαστικό Μέγαρο, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η απολογία του πρώτου κατηγορουμένου.

Τα θολά σημεία

Οι δύο κατηγορούμενοι καλούνται να ξεδιαλύνουν ορισμένα θολά σημεία, όπως:

– Γιατί σκότωσαν τα δύο θύματα;

– Πήγαιναν για ληστεία αλλά εν τέλει εκτέλεσαν ιδιοκτήτη camping και επιστάτη χωρίς να πάρουν τα λεφτά που είχαν πάνω τους;

Οι δύο οι κατηγορούμενοι, όμως, καλούνται να απαντήσουν και για το αν είναι οι μόνοι δράστες του διπλού φονικού, αλλά και για ορισμένα άλλα κρίσιμα θέματα, όπως:

– Πώς προμηθεύτηκαν το όπλο;

– Πού έχουν τώρα το όπλο;

– Ποιος είναι αυτός που τράβηξε τη σκανδάλη;

Για το μηχανάκι με το οποίο μεταφέρθηκαν στη Φοινικούντα. Πού βρίσκεται σήμερα το δίκυκλο και από πού το προμηθεύτηκαν.

Άλλο θολό σημείο, το ότι κολύμπησε από τη Φοινικούντα και βγήκε βρεγμένος στη Καλαμάτα.

– Περπάτησε και χωρίς λεφτά επιβιβάστηκε στο ΚΤΕΛ. Στέκεται;

– Τι πραγματικά συνέβη το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου;

– Ήταν οικονομικά τα κίνητρα ή άλλα;

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, οι δύο κατηγορούμενοι παρέλαβαν το σκούτερ στο Μοναστηράκι, λίγα μέτρα μακριά από το κατάστημα που διατηρεί ο 31χρονος εργοδότης του ενός 22χρονου.

Τι θα υποστηρίξουν

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα», ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής αναμένεται να ισχυριστεί ότι δεν μπήκε στο camping, ότι ουδέποτε πυροβόλησε, ούτε καν είχε το όπλο. Επιπλέον, θα πει ότι είναι αυτός που έμεινε έξω από το κάμπινγκ και περίμενε τον φίλο του να βγει. Θα «πατήσει» στο ότι δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του, άρα πώς ήταν εκείνος που πυροβόλησε, ενώ θα αμφισβητήσει την αναγνώριση, καθώς τα ρούχα που φορούσε είναι άλλα από εκείνα που αναγνώρισε ο ανιψιός.

Παράλληλα, θα αμφισβητήσει απόλυτα τον αυτόπτη μάρτυρα.

Από την άλλη, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός αναμένεται να εμμείνει στη συνέργεια και θα επιμείνει στο σενάριο διαφυγής του. Θα εξηγήσει ξανά πώς κολύμπησε και έφτασε και πήρε το ΚΤΕΛ.

Για τους μάρτυρες που φέρεται να τον είδαν στεγνό, θα πει ότι στέγνωσε -και τα ρούχα και τα λεφτά του- και πήγε και έβγαλε εισιτήριο. Επίσης, θα καταθέσει όλα τα ιατρικά έγγραφα, διαγνώσεις φάσματος αυτισμού και συνδρόμου Άσπεργκερ, ότι παρακολουθούνταν από γιατρούς από νεαρή ηλικία.

Τέλος, θα καταθέσει αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Και οι δύο θα καταθέσουν απολογητικό υπόμνημα.