Φοινικούντα: Ο 22χρονος πίσω από τις 2 απόπειρες δολοφονίας του 68χρονου – Τον εκβίαζαν για να τους δώσει χρήματα

Ασταμάτητες αποκαλύψεις για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα, από τον δικηγόρο του 22χρονου ο οποίος παραδόθηκε το πρωί της Τρίτης (14.10.2025) στη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο ο 22χρονος όσο και ο άνθρωπος που τράβηξε την σκανδάλη, προσέγγισαν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ για να τον εκβιάσουν και να του ζητήσουν χρήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 22χρονος είχε πάει για διακοπές το 2022 στο κάμπινγκ του 68χρονου στη Φοινικούντα. Εκεί γνωρίστηκε με τον ιδιοκτήτη ο οποίος, σύμφωνα με τις καταθέσεις του, φέρεται να τον κακοποίησε σεξουαλικά.

Ο 22χρονος τους τελευταίους 2 μήνες επέστρεψε στη Φοινικούντα προκειμένου να τον εκβιάσει και να του ζητήσει χρήματα. Έκανε 2 απόπειρες εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και αφού δεν τα κατάφερε, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, όταν επέστρεψε στην Αθήνα, μίλησε με έναν φίλο του και μαζί αποφάσισαν να μεταβούν στην Φοινικούντα και να απειλήσουν εκ νέου τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Ο φίλος του ήταν αυτός που μπήκε μέσα στη ρεσεψιόν και πυροβόλησε τα 2 θύματα.

Ο δικηγόρος του 22χρονου, σε δηλώσεις του παραδέχθηκε πως το κίνητρο δεν ήταν να αφαιρεθεί ανθρώπινη ζωή και πως οι 2 άνδρες ήθελαν απλά να εκβιάσουν τον 68χρονο. Δεν εξήγησε για ποιον λόγο εν τέλει οδηγήθηκαν στη διπλή δολοφονία.

Παραδέχθηκε δε πως ο οδηγός του λευκού σκούτερ δεν είχε καμία σχέση με τον 68χρονο.