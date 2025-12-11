Φοινικούντα: Ο συνδετικός κρίκος στη δολοφονία, οι εμφανίσεις του επιχειρηματία με το τζιπ των 250.000 ευρώ και ο ρόλος του συνεργού που καταζητείται

Αποδεικνύεται ο συνδετικός κρίκος μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, ενώ οι μετακινήσεις του με το θηριώδες τζιπ των 250.000 ευρώ στην πόλη της Καλαμάτας είχαν κεντρίσει όλα τα βλέμματα. Ο 32χρονος επιχειρηματίας και φίλος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καλείται πλέον να αποδείξει ότι δεν είναι ανάμεσα στους ηθικούς αυτουργούς του στυγερού εγκλήματος.

Ο 32χρονος που πριν λίγο καιρό μετακόμισε στην περιοχή της Βούλας και συνελήφθη χθες το μεσημέρι (10/12/2025) την ώρα που έβγαινε έξω από το σπίτι που είχε νοικιάσει μαζί με τον ανιψιό του θύματος, είχε τοποθετηθεί από την πρώτη στιγμή στο επίκεντρο των ερευνών των ανδρών της ΕΛΑΣ και της ανακρίτριας της Καλαμάτας. Την πρώτη του κατάθεση της είχε δώσει λίγες ημέρες μετά τη διπλή δολοφονία στης ΓΑΔΑ, ενώ κλήθηκε για συμπληρωματικές εξηγήσεις κι από την ανακρίτρια της Καλαμάτας.

Ο επιχειρηματίας που στο βιογραφικό του έχει ιδρύσει και κλείσει πολλές επιχειρήσεις από την πρώτη στιγμή δήλωνε ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονική ενέργεια. Ωστόσο θα έπρεπε να δικαιολογήσει μια σειρά γεγονότων αλλά και τηλεφωνημάτων που ακολούθησαν λίγη ώρα μετά την διπλή εκτέλεση στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Ο 32χρονος ήταν το πρώτο άτομο που δέχτηκε τηλεφώνημα από τον ανιψιό του θύματος που ήταν παρών στο περιστατικό και του εξιστόρησε τι είχε συμβεί.

Παράλληλα οι δύο 22χρονοι που έχουν συλληφθεί εργάζονταν στο κατάστημα του, ενώ υπήρξαν και μεταξύ τους τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Τόσο ο επιχειρηματίας, όσο και ο ανιψιός μετά τις τελευταίες συμπληρωματικές καταθέσεις που έδωσαν στην ανακρίτρια, εκλήθησαν να παραδώσουν στις αστυνομικές αρχές τα κινητά τους τηλέφωνα αλλά και τάμπλετ. Από εκεί φαίνεται να υπήρξαν κάποια μηνύματα τα οποία είχαν διαγραφεί κι οι ειδικοί κατάφεραν να τα επαναφέρουν. Παράλληλα από τα στίγματα των κινητών τηλεφώνων αλλά και το υλικό που προήλθε από καταθέσεις και βίντεο ο ανακριτής εξέδωσε τρία εντάλματα. Τα δύο από αυτά με τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία για τον ανιψιό και τον 32χρονο επιχειρηματία. Το τρίτο ένταλμα αφορά έναν ακόμα 32χρονο φίλο του επιχειρηματία ο οποίος κατηγορείται για συνέργεια και καταζητείται.

Ο τελευταίος που λείπει στο εξωτερικό φέρεται να έπαιξε το ρόλο του μεταφορέα του 22χρονου εκτελεστή ο οποίος είχε ισχυριστεί ότι πήγε μετά το έγκλημα κολυμπώντας και με τα πόδια από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με πληροφορίες ο συγκεκριμένος ήταν αυτός που ανέλαβε να μεταφέρει με το αυτοκίνητο τον 22χρονο στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα για να πάρει το λεωφορείο από τα ΚΤΕΛ, ενώ την ίδια στιγμή ο συνεργός του είχε φύγει με το άσπρο μηχανάκι.

Όπως ανέφερε τώρα στην κατάθεση του ενώπιον της ανακρίτριας της Καλαμάτας ο 31χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη, όταν βγήκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ενημέρωσε για την εμπλοκή ενός από τους δύο 22χρονου στην δολοφονία. «Όταν βγήκα από τη ΓΑΔΑ, πήρα το Γ….. ( όνομα επιχειρηματία) τηλέφωνο. Του είπα για το Χ… ( όνομα 22χρονου εκτελεστή) και μου απάντησε: «ναι, το ξέρω, θα στο έλεγα. Τώρα θα μπλέξουν κι εμένα».