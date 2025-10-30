Φοινικούντα: Ο εκτελεστής τηλεφώνησε στον εργοδότη του στην πρώτη απόπειρα δολοφονίας κατά του 68χρονου – «Αποκλείω οι 22χρονοι να το έκαναν μόνοι» λέει η ανιψιά

Δεν έχουν τέλος οι εξελίξεις της σοκαριστικής υπόθεσης με τη διπλή δολοφονία του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του στην Φοινικούντα, για την οποία έχουν προφυλακιστεί δύο 22χρονοι που συνεχίζουν και αλληλοκατηγορούνται για το φονικό.

Οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε την 5η Οκτωβρίου στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία συνεχίζονται. Μάλιστα, βιντεοληπτικό υλικό, η διαδρομή των δραστών και άλλα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ερευνώνται προκειμένου οι αρχές να λύσουν το μυστήριο του εγκλήματος στην Φοινικούντα.

Ένα από τα στοιχεία που θεωρούν κρίσιμο οι Αρχές είναι οι τηλεφωνικές κλήσεις που έχουν κάνει οι δύο δράστες του διπλού φονικού την ημέρα της δολοφονίας αλλά και κατά την πρώτη απόπειρα εναντίον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Live News, ο 22χρονος φερόμενος εκτελεστής του φονικού φαίνεται πως στην πρώτη απόπειρα δολοφονίας του θύματος που σημειώθηκε στις αρχές του Σεπτέμβρη, είχε τηλεφωνήσει στον εργοδότη του. Υπενθυμίζεται πως ο φίλος του ανιψιού του θύματος είναι ο εργοδότης και των δύο δραστών της δολοφονίας.

Σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες φαίνεται πως ο 22χρονος εκτελεστής στις 6 Σεπτεμβρίου είχε καλέσει δύο φορές τον εργοδότη του. Η μία κλήση έγινε στις 16:12 και είχε διάρκεια 3,5 λεπτά ενώ η δεύτερη έγινε στις 16:25 και είχε διάρκεια 1,5 λεπτό. Οι τηλεφωνικές αυτές κλήσεις θεωρούνται κρίσιμες καθώς ο εργοδότης τους έχει καταθέσει στις Αρχές πως δεν είχε δει τον 22χρονο για τουλάχιστον 4 χρόνια.

Ο Δημήτρης Γκαβέλας, δικηγόρος του φερόμενου ως εκτελεστή, μιλώντας στην εκπομπή είπε πως ο εντολέας του επιμένει πως δεν ήξερε τι θα έκανε ο φερόμενος ως συνεργός όταν πήγαν στο κάμπινγκ.

Αναφερόμενος στο πορτοφόλι του φερόμενου ως συνεργού το οποίο ήταν γεμάτο χρήματα ενώ ο ίδιος είχε καταθέσει πως ο λόγος που πήγε να κάνει τη ληστεία ήταν καθώς είχε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, είπε πως ο εντολέας του δεν είχε χρήματα και αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι προσπάθησε να αποφύγει τα διόδια.

Σε σχέση με την επικοινωνία που είχε ο 22χρονος με τον εργοδότη του, ο Δημήτρης Γκαβέλας απάντησε: «Είναι ένα στοιχείο που αγνοώ και δεν μπορώ να σχολιάσω εάν ισχύει ή όχι».

«Το αποκλείω»

«Τα περισσότερα χρήματα που έβγαζε τα φύλαγε εδώ ο θείος μου γιατί φοβόταν τις τράπεζες και πιθανό ‘κούρεμα’ και είχε και χρυσό εδώ», σημείωσε η ανιψιά του 68χρονου.

«Τα καλοκαίρια μου τα περισσότερα τα περνούσα εδώ τα τελευταία 20 χρόνια με τον γιο μου και με τον σύζυγό μου. (…) Ήξερα τα πάντα και τις κινήσεις του θείου μου, εδώ ο θείος μου είχε από 50.000 μέχρι 100.000€ γιατί φοβόταν τις τράπεζες. Είχε λίρες», ανέφερε.

Όπως περιέγραψε η ίδια, κινούμενη στον χώρο: «Είναι όλος αυτός ο χώρος προσωπική εργασία του θείου μου».

Στην ερώτηση αν θεωρεί ότι υπάρχει άνθρωπος μέσα από την οικογένεια που έχει οργανώσει τη δολοφονία του 68χρονου, απάντησε: «Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό.

Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά, γιατί και κρίση έχω και ένστικτο, αποκλείω τα παιδιά αυτά τα δύο να έχουν ξεκινήσει από την Αθήνα για να έχουν κάνει αυτό το στυγερό έγκλημα και να έχουν δολοφονήσει δύο ανθρώπους, τον θείο μου και τον επιστάτη».