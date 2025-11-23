Φοινικούντα: «Οι 2 συλληφθέντες δεν είναι οι μόνοι εμπλεκόμενοι στη διπλή δολοφονία» – Καταθέτει ξανά ο επιχειρηματίας

Την πεποίθηση πως πίσω από τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα δεν κρύβονται μόνο οι 2 συλληφθέντες ηλικίας 22 χρόνων, εκφράζουν οι αρχές. Οι έρευνες των αστυνομικών είναι σε πλήρη εξέλιξη μετά από 48 ολόκληρες ημέρες από τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ αλλά και ο επιστάτης του έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς.

Οι αστυνομικοί πασχίζουν με κάθε τρόπο να βρουν αποδείξεις για άτομα τα οποία βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο για τη δολοφονία στη Φοινικούντα. Αν και θεωρείται πως οι 2 συλληφθέντες δεν ήταν απλά εκτελεστικά όργανα, εκτιμούν πως κρύβονται και άλλοι πίσω από το μακελειό.

Μέχρι στιγμής κατηγορούν ο ένας τον άλλον για το ποιος τράβηξε τη μοιραία σκανδάλη, μέσα στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι αρχές έκαναν έφοδο στην επιχείρηση του εργοδότη του ενός συλληφθέντα. Κατάσχεσαν μάλιστα ένα λάπτοπ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο επιχειρηματίας, που φέρεται πως έχει σχέσεις με τον ανιψιό του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κληθεί και πάλι για συμπληρωματική κατάθεση.

Τις προηγούμενες ημέρες, στα δικαστήρια της Καλαμάτας βρέθηκε για 3η φορά και η σύντροφος του ανιψιού του ιδιοκτήτη ο οποίος τυχαίνει να είναι και ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας.

Οι αρχές κατάσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα του ζευγαριού μήπως και μπορέσουν να βρουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Τα ερωτήματα για την μυστήρια υπόθεση είναι πολλά, με τους αστυνομικούς να συνεχίζουν τις έρευνες ώστε να αποδειχθεί αν και ποιος κρύβεται πίσω από τη δολοφονία.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο» του MEGΑ τόνισε πως θεωρείται σίγουρο ότι οι 2 συλληφθέντες δεν είναι οι μοναδικοί εμπλεκόμενοι στη στυγερή δολοφονία.