Φοινικούντα: Οι αποκαλυπτικές αναζητήσεις στο ChatGPT από τον ανιψιό του θύματος για το «τέλειο έγκλημα»

Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται οι ηλεκτρονικές αναζητήσεις του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, που έπεσε νεκρός μαζί με τον φίλο του πριν από 100 ημέρες. Το μυστήριο με το τι τελικά συνέβη, εκείνη τη μοιραία μέρα στη Φοινικούντα, παραμένει…

Την ώρα που η υπόθεση για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα μπαίνει σε νέα, κρίσιμη φάση, βλέπουν το φως της δημοσιότητας οι αναζητήσεις του ανιψιού του θύματος, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μεταξύ άλλων, φέρεται να ρωτούσε το ChatGPT για το ρίσκο να χρησιμοποιήσει περίστροφο ενώ όταν ο ψηφιακός «συνομιλητής» του είπε ότι δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα, ο ανιψιός φέρεται να του ανέφερε ότι υπάρχουν πολλά ανεξιχνίαστα εγκλήματα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA.

Ενδιαφέρον έδειξε επίσης και για το αν η χρήση χλωρίνης μπορεί να εξαφανίσει τα δακτυλικά αποτυπώματα από ένα ύφασμα.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι ο φερόμενος ως συνεργός στο διπλό έγκλημα, λίγες πριν πριν παρουσιαστεί στην Αστυνομία, βρισκόταν σε κοινό χώρο με τον αναφερόμενο ως εργοδότη.

Ακόμα, εξετάζεται και η συμμετοχή δύο γυναικών στην υπόθεση, οι οποίες ενδεχομένως να έκαναν τη μεταφορά του συνεργού, από τη Φοινικούντα στα ΚΤΕΛ.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (14/1/25) οι δύο 22χρονοι που πέρασαν πρώτοι το κατώφλι των φυλακών, καλούνται να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες, με το κατηγορητήριο πλέον να αλλάζει δραματικά. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο 22χρονος με τα αρχικά Χ.Τ. που παραδόθηκε αυτοβούλως και υποστήριξε ότι ήταν απλώς συνεργός. Ο ισχυρισμός του ότι κολύμπησε μέχρι την Καλαμάτα, αλλά και το πού βρισκόταν μέχρι την επόμενη ημέρα, δεν έπεισαν ποτέ τις Αρχές.

Η πολύμηνη έρευνα, οι τηλεφωνικές επισυνδέσεις από πακιστανικά τηλέφωνα, το βιντεοληπτικό υλικό και οι καταθέσεις μαρτύρων, οδηγούν πλέον σε αλλαγή κατηγορίας.

Ο 22χρονος κατηγορείται πλέον ότι εκείνος πάτησε την σκανδάλη στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου. Ο ίδιος, βέβαια επιμένει ότι δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε…

«Ο χρόνος που ζητήθηκε από πλευράς υπεράσπισης ήταν μέχρι το επόμενο Σάββατο ή Κυριακή δηλαδή μία εβδομάδα ούτως ώστε να είναι επαρκής ο χρόνος για να μελετήσουμε τα στοιχεία. Η διάθεσή του είναι να τοποθετηθεί και να πει περισσότερες πληροφορίες και πράγματα για την συγκεκριμένη υπόθεση», δήλωσε ο δικηγόρος του, Νικόλας Αλετράς.

Ο 22χρονος αναμένεται να ερωτηθεί από την ανακρίτρια μεταξύ άλλων:

-Για το ποιος τους έδωσε το λευκό σκούτερ και τι απέγινε;

-Τι περιείχε η θήκη της κιθάρας;

-Ποιος κρατούσε το όπλο και πού κατέληξε;

-Τι συνέβη μέσα στη ρεσεψιόν, όπου δεν υπήρχαν κάμερες;

«Ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι ο ίδιος ο φυσικός αυτουργός και δευτερεύουσας σημασίας πληροφορίες όπως το σκούτερ ή η θήκη της κιθάρας και όλα αυτά νομίζω θα έχει και ο ίδιος τη διάθεση να απαντήσει και να τοποθετηθεί», προσθέτει ο δικηγόρος του.

Οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων ίσως φωτίσουν, για πρώτη φορά, τι πραγματικά συνέβη. Και τελικά ποιος πάτησε τη σκανδάλη.