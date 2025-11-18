Φοινικούντα: Κινητά τηλέφωνα, σπίτια και καταστήματα στο μικροσκόπιο των Αρχών – Νέες καταθέσεις από τον ανιψιό του θύματος και τη σύντροφό του

Νέος γύρος ερευνών με δυο συμπληρωματικές καταθέσεις και μια έφοδο της αστυνομίας σε κατάστημα ξεκίνησε από σήμερα το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Με εντολή της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, γύρω στις 12 το μεσημέρι άνδρες του Ανθρωποκτονιών πραγματοποίησαν έφοδο στο κατάστημα του επιχειρηματία που εργάζονταν ο 22χρονος συνεργός στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Μάλιστα πρόκειται για τον άνδρα στον οποίο τηλεφώνησε ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αμέσως μετά την δολοφονία του θείου του.

Ο επιχειρηματίας που είχε καταθέσει στην ανακρίτρια Καλαμάτας αύριο ή τις επόμενες ημέρες θα προσέλθει στη ΓΑΔΑ για να δώσει νέα κατάθεση.

Λίγη ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 12.30 το μεσημέρι το κατώφλι του ανακριτή Καλαμάτας πέρασε η σύντροφος του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στην Φοινικούντα.

Η κατάθεσή της ήταν μαραθώνια καθώς βρέθηκε απέναντι από την ανακρίτρια και απάντησε στις ερωτήσεις της για περίπου επτά ώρες.

Αμέσως μετά την σκυτάλη πήρε ο ανιψιός του θύματος, ο οποίος κατέθετε και αυτός για ώρες στο γραφείο της ανακρίτριας.

Τα δυο πρόσωπα που κλήθηκαν να καταθέσουν και η επιχείρηση της Αστυνομίας το πρωί στο κατάστημα φαίνεται να προέκυψαν μετά από καινούργια δεδομένα που έχει στην διάθεσή της η ανακρίτρια.

Έτσι ζήτησε περαιτέρω διευκρινήσεις γύρω από στοιχεία ή πληροφορίες που μπορεί να έφτασαν στη διάθεσή της.

Παράλληλα οι άνδρες της ΕΛΑΣ στην Καλαμάτα πραγματοποίησαν νέες έρευνες στο κάμπινγκ αλλά και στο σπίτι του θύματος.

Μετά την νέα συμπληρωματική τους κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και η σύντροφος του έφυγαν από το δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας, ενώ οι αστυνομικές αρχές κράτησαν τα κινητά τους τηλέφωνα.

Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες κατασχέθηκαν δύο λάπτοπ και δύο τάμπλετ που ανήκαν στον ανιψιό.

Το κινητό του τηλέφωνο όμως έδωσε στους αστυνομικούς και ο επιχειρηματίας που σήμερα το μεσημέρι δέχτηκε την επίσκεψη των αστυνομικών στο κατάστημα του στην Πλάκα, στο οποίο εργάζονταν ο φερόμενος ως συνεργός στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντα.

Οι Αρχές πήραν από τα καταστήματα στοιχεία που ίσως θεωρούν σημαντικά για την εξέλιξη της υπόθεσης, όπως έγγραφα και ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 32χρονος ιδιοκτήτης φέρεται να ήταν εργοδότης του ενός εκ των δύο προφυλακισμένων, ενώ διατηρούσε στενή φιλική σχέση με τον ανιψιό και μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα της διπλής δολοφονίας, τον ανιψιό του 68χρονου.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Βασίλη Λαμπρόπουλο: «Πήραν έναν δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές από τα καταστήματα και όπως αποκαλύπτουμε ο ιδιοκτήτης αυτών των καταστημάτων κλήθηκε σήμερα και κατέθεσε το κινητό του τηλέφωνο σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης γιατί εκεί βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες.

Η ανακρίτρια ερευνά το ενδεχόμενο σε αυτά τα κινητά τηλέφωνα ή στους υπολογιστές να υπάρχουν κάποια στοιχεία από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης που να δείχνουν κάποιον συσχετισμό με τη διπλή ανθρωποκτονία στη Φοινικούντα», σημειώνει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.