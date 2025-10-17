Φοινικούντα: Η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, οι κληρονόμοι του επιστάτη και το ενδεχόμενο της προσβολής της

Την ώρα που η ελληνική αστυνομία προσπαθεί να συνθέσει ολόκληρο το παζλ της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, πολλά είναι και τα ερωτήματα γύρω από την εκτέλεση της διαθήκη και τους κληρονόμους του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Στις 2 Οκτωβρίου του 2025 ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα κατέθεσε την τελευταία του διαθήκη στην οποία όριζε ως βασικό κληρονόμο του τον 33χρονο ανιψιό του, καθώς όπως έγραφε σε «περίπτωση αιφνίδιου θανάτου» του παραχωρούσε το μεγαλύτερο τμήμα της περιουσίας του. Στον 62χρονο επιστάτη του -το έτερο θύμα της δολοφονίας- άφηνε ένα κτήμα αλλά και το 50% των καταθέσεων του, ενώ ένα μικρό αγρόκτημά το έδινε σε έναν άλλο ανιψιό του.

Στο σκηνικό της διπλής δολοφονίας εκτός από το μυστήριο για την εξιχνίαση του, ήρθε να προστεθεί ο κι άλλο ένα θρίλερ γύρω από τη διανομή της περιουσίας. Κι αυτό γιατί εκτός από τον θανάτο του κληροδότη, έχουμε την ίδια ακριβώς στιγμή και τη δολοφονία ενός εκ των κληρονόμων ο οποίος δεν είχε και συγγενική σχέση με τον άνθρωπο που του παραχωρούσε ένα κομμάτι της περιουσίας του.

Μπορεί κάποιοι από τους συγγενείς που δεν ευεργετήθηκαν από τον 68χρονο να προσβάλουν τη διαθήκη; Υπάρχει η περίπτωση να ακυρωθεί ως διάδοχος του επιστάτης κάποιο συγγενικό του πρόσωπο; Είναι μερικά από τα ερωτήματα που προκύπτουν.

Ειδικοί μιλώντας στο newsit.gr, εξηγούν τι θα συμβεί με τη συγκεκριμένη διαθήκη κι αν θα αλλάξει η δεδομένη κατάσταση για κάποιους. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε συντάξει τον Οκτώβριο του 2024 την πρώτη διαθήκη , την οποία ακύρωσε με αυτή που κατέθεσε στο συμβολαιογράφο στις 2 Οκτωβρίου του 2025. «Όταν υπάρχουν δύο διαθήκες, θα πρέπει στη δεύτερη να αναγράφεται ρητά ότι αυτή ανακαλεί την πρώτη. Ισχύει χρονικά η μεταγενέστερη, η οποία πρέπει να ανακαλεί ρητά τη διαθήκη που έχει συνταχθεί πρώτη. Επομένως, η πρώτη δεν έχει πλέον καμία ισχύ ή νομική υπόσταση», αναφέρει στο newsit.gr ο δικηγόρος Μιχάλης Κούβαρης.



Όσον αφορά τώρα τα περιουσιακά στοιχεία που άφησε στον 62χρονο επιστάτη του, δικαιούχοι πλέον θα είναι στενά συγγενικά του πρόσωπα.

«Πολλά είναι ερωτήματα για το τι θα γίνει με τα κληρονομικά στοιχεία που άφησε ο ιδιοκτήτης στον συνεργάτη και συνοδοιπόρο του, όπως αναγράφεται και στην διαθήκη του. Στην περίπτωση που στη διαθήκη αναφέρεται πρόσωπο το οποίο κληρονομεί περιουσιακά στοιχεία που δεν θα τα κληρονομούσε χωρίς τη διαθήκη, πρέπει να διενεργηθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη για να εξακριβωθεί η γνησιότητα ή να έχει γίνει σε συμβολαιογράφο η διαθήκη όπως στην συγκεκριμένη υπόθεση» λέει στο newsit.gr o Μιχάλης Κούβαρης:

«Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο επιστάτης είναι εξωτικός κληρονόμος, δηλαδή κληρονομεί μόνο λόγω της ύπαρξης της διαθήκης και όχι εκ του νόμου. Επομένως, τα περιουσιακά στοιχεία θα κληρονομηθούν από τους συγγενείς του, που όπως όλα δείχνουν είναι ο αδερφός του».

Έτσι κομβικό ρόλο στην κληρονομιά δεν παίζει η σειρά με την οποία ο φερόμενος δράστης εκτέλεσε τα θύματά του, αλλά το περιεχόμενο και η πρόθεση του διαθέτη. Οπότε δύο είναι οι εκδοχές που μπορεί να ακολουθηθούν.

«Η πρώτη εκδοχή είναι να κληρονομηθεί η περιουσία κατά ρίζες, δηλαδή το μερίδιο του επιστάτη να περάσει στους συγγενείς του, στον αδερφό του. Αν όμως προκύπτει από το περιεχόμενο της διαθήκης διαφορετική βούληση του διαθέτη, τότε μπορεί να ζητηθεί προσαύξηση της κληρονομικής μερίδας των υπόλοιπων κληρονόμων. Δηλαδή, όσοι κληρονομούσαν τα υπόλοιπα, μπορούν να ζητήσουν να λάβουν και το μερίδιο του εξωτικού κληρονόμου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ανεξάρτητα από την από την σειρά που έχουν αφαιρεθεί οι ζωές του επιστάτη και του ιδιοκτήτη, υπήρχε βούληση να αποκατασταθεί ο επιστάτης οικονομικά. Επομένως, τα όσα άφηνε ο κληρονομούμενος στον επιστάτη θα κληρονομηθούν κατά ρίζες στον αδερφό του» εξηγεί ο κ Κούβαρης και συμπληρώνει:

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι αν κάποιος από τους κληρονόμους της διαθήκης θέλει να την προσβάλει θα πρέπει να επικαλεστεί την κληρονομική μοίρα. Αυτό σημαίνει ότι η προσβολή μπορεί να γίνει μόνο από τους συγγενείς και όχι από τον εξωτικό κληρονόμο. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα διεκδικήσει περισσότερα κληρονομικά στοιχεία επικαλούμενη την κληρονομική μοίρα.

