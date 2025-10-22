Φοινικούντα: «Η ανιψιά θεωρεί ότι πίσω από τους 22χρονους δράστες της διπλής δολοφονίας υπάρχουν συγγενείς» λέει η δικηγόρος της

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από τη διπλή δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη του στην Φοινικούντα, με τα σενάρια να «οργιάζουν» και τις υποψίες για περισσότερους εμπλεκόμενους εκτός των δύο 22χρονων δραστών να πολλαπλασιάζονται.

Την ώρα που οι αρχές «ξεσκονίζουν» επτά κινητά τηλέφωνα, των δραστών και τριών ακόμη υπόπτων, εντυπώσεις προκαλούν οι νέες εξελίξεις γύρω από τις κινήσεις των 22χρονων, καθώς και οι καταθέσεις του εργοδότη τους, του 33χρονου ανιψιού του 68χρονου και της συντρόφου του ανιψιού. Το κίνητρο πίσω από τη συγκλονιστική διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, δεν έχει αποκαλυφθεί, με τους ισχυρισμούς να κάνουν λόγο για κληρονομιά, χρήματα και περίεργη συμπεριφορά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Μεσσηνία.

Ωστόσο, μία νέα αποκάλυψη έρχεται να ταράξει όλα τα μέχρι στιγμής δεδομένα, καθώς και η δήλωση της ανιψιάς του 68χρονου, στην οποία είχε και μεγάλη αδυναμία όσο ήταν εν ζωή. Πρόκειται για τα όσα συνέβησαν μετά το φονικό και την αποτέφρωση του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, την οποία όπως προκύπτει, είχε ζητήσει ο ίδιος μέσω συμβολαιογραφικής πράξης σε γραφείο τελετών.

Αυτό που «κλωτσάει» όμως στην υπόθεση, είναι ότι σαν τελευταία του επιθυμία, ο 68χρονος ήθελε ο 33χρονος ανιψιός του να κρατήσει της τέφρα του μετά θάνατον. Ο ανιψιός ωστόσο, δεν έχει πάει εδώ και 12 μέρες να παραλάβει την τέφρα του 68χρονου, με αποτέλεσμα το γραφείο τελετών να αρνείται στην ανιψιά του, που θέλησε να κάνει τρισάγιο στον θείο της, να της τη δώσει.

Στις 6 Αυγούστου του 2024, μαζί με τον ανιψιό του και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας του, ο 68χρονος είχε μεταβεί σε συμβολαιογραφείο όπου υπέγραψε την πράξη, ορίζοντας μάλιστα πως την τέφρα του θα την παραλάβει ο ανιψιός και κληρονόμος του.

«Είχε αφήσει σε συμβολαιογράφο, πριν έναν χρόνο, συμβολαιογραφική πράξη η οποία λέει ότι επιθυμεί να αποτεφρωθεί και αφήνει πληρεξούσιο τον ανιψιό του να πάρει την στάχτη. Γράφει μέσα και όρο ότι αυτή είναι η επιθυμία του και δεν μπορεί κανένας να την καταρρίψει. Σαν συμβολαιογραφική πράξη η εντολή αποτέφρωσης είναι έγκυρη και δεν μπορεί κανείς να το διαψεύσει.

Εμείς πήραμε από τον συμβολαιογράφο τη συμβολαιογραφική αυτήν πράξη και πήγαμε για αποτέφρωση. Δεν χρειαζόμασταν κάτι άλλο αφού υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη. Λέει ‘αν εγώ πεθάνω, όταν πεθάνω θέλω να καώ και η τέφρα θα πάει δίπλα στο σπίτι που μένω, δίπλα σε κάποια εικονίσματα’. Ακόμα ο ανιψιός είναι μπλεγμένος, δεν έχει έρθει να πάρει την τέφρα.

Η (ανιψιά) έβαλε τον πατέρα της να έρθει να πάρει την τέφρα να κάνει τρισάγιο, εγώ της είπα ότι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, εντολέας μου δεν είναι αυτή», είπε ο ιδιοκτήτης του γραφείου τελετών που ανέλαβε την αποτέφρωση.

Η πλευρά της ανιψιάς

Η δικηγόρος της ανιψιάς του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η οποία γνώριζε και τον 68χρονο που δολοφονήθηκε, αποκάλυψε ότι η εντολέας της υποπτεύεται άτομο από το συγγενικό της περιβάλλον ως ηθικό αυτουργό της διπλής δολοφονίας.

«Η εντολέας μου δεν γνώριζε ότι αυτή ήταν η βούληση του 68χρονου, ο οποίος ήταν ένας βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος και δεν πιστεύαμε ότι θα ήθελε να μην γίνει κανονικά, με τον ορθόδοξο τρόπο η κηδεία και η ταφή του», είπε η δικηγόρος ανιψιάς θύματος, Κατερίνα Φραγκάκη.

«Η ανιψιά αυτό που λέει είναι ότι θεωρεί τελείως εκτός φαντασίας ανθρώπου, να έχουν έρθει δύο παιδιά 22χρονα από την Αθήνα, να σκοτώσουν κατά αυτόν τον τρόπο έναν άνθρωπο ο οποίος ούτε ποινικό μητρώο δεν είχε ούτε εμπλοκή με τη Δικαιοσύνη δεν είχε ποτέ, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν αγαπητός, να τον σκοτώσουν κατά αυτόν τον τρόπο για μία δήθεν κατηγορία ότι κάποτε είχε δεχτεί ένας εξ αυτών παρενόχληση. Θεωρεί ότι πίσω από αυτά τα παιδιά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι ή κάποιος άλλος ο οποίος όπλισε το χέρι του δράστη», σημείωσε.

«Πιστεύω το έγκλημα είναι οικονομικό»

Παράλληλα, σύμφωνα με νέες πληροφορίες, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ της Φοινικούντας, είχε στην κατοχή του μία έκταση 18 στρεμμάτων, στην οποία σχεδίαζε να χτίσει και να ζήσει εκεί το υπόλοιπο της ζωής του, μία έκταση η οποία δεν αναγραφόταν πουθενά στη διαθήκη του, στην οποία αφήνει την περιουσία του στον 33χρονο ανιψιό του.

Την αποκάλυψη αυτή, αλλά και όσα γεγονότα και πληροφορίες έχουν δει μέχρι σήμερα το φως της δημοσιότητας, σχολίασε πρόσωπο που ήταν πολύ κοντά στον 68χρονο, πιστεύοντας ότι «κάτι άλλο υπάρχει πίσω από τους δράστες του διπλού φονικού» και εξήγησε: «Δεν μπορεί δύο παιδάκια 22 ετών από την Αθήνα να έρθουν μόνα τους εδώ, να σκοτώσουν δύο ανθρώπους».

Κατά την εκτίμησή του, «σίγουρα υπάρχει κι άλλο άτομο πίσω». «Ο 68χρονος ήταν πολύ αγαπητός και δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα εδώ. Κι αυτά περί βιασμών είναι επιστημονική φαντασία. Ήταν λίγο κλειστός τύπος, αλλά δεν είχε πρόβλημα με κανέναν».

Ο ίδιος είναι πεπεισμένος ότι υπάρχει και ηθικός αυτουργός: «Πιστεύω το έγκλημα είναι οικονομικό». Μάλιστα, όπως είπε, «εδώ που έχουμε φτάσει, δεν αποκλείω να είναι από την οικογένεια ο ηθικός αυτουργός», παραδεχόμενος ότι αυτό που λέει είναι σοβαρό.

Όσον αφορά όσα έχει πει ο φερόμενος συνεργός, ότι έφυγε από το κάμπινγκ κολυμπώντας, σχολίασε: «Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, σίγουρα κάποιος τον μετέφερε. Πιστεύω ότι οι δύο 22χρονοι δεν τα έχουν κάνει μόνοι τους όλα αυτά», υπογράμμισε.

Ενώ για την αποκάλυψη σχετικά με την έκταση των 18 στρεμμάτων που είχε ο 68χρονος, ο συγγενής ανέφερε: «Είναι μια μεγάλη έκταση που ανήκε στον 68χρονο. Ήταν εδώ και ο σκοπός του ήταν να φτιάξει μια έπαυλη με πισίνα, για να μείνει εδώ».

«Είναι τα καλύτερα παιδιά»

Στους δύο 22χρονους, προφυλακισμένους πλέον κατηγορούμενους για το διπλό έγκλημα, αναφέρθηκε και ο πατέρας του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού.

Ο ίδιος, μίλησε για το παιδί του αρνούμενος ότι είναι ικανό να διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα. Μάλιστα το ίδιο υποστήριξε και για τον 22χρονο φερόμενο ως εκτελεστή, τονίζοντας ότι οι δύο νεαροί γνωρίζονται από το γυμνάσιο και «είναι δύο αγγελάκια».

«Το παιδί μου, μου είπε ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν γνωρίζω από αυτούς τίποτα. Το μόνο που γνωρίζω είναι το άλλο το παιδάκι που είναι φιλαράκια και είναι από το σχολείο μαζί, αυτό γνωρίζω.

Το ένα είναι καλύτερο από το άλλο, τα δύο παιδιά αυτά είναι αγγελάκια, πηγαίναν στο κατηχητικό μέχρι τα 14. Είναι τα καλύτερα παιδιά», αναφέρει.

Δεύτερο «πακιστανικό» τηλέφωνο του συνεργού

Ενώνοντας τα κομμάτια του παζλ, οι Αρχές προσπαθούν να φτάσουν στη λύση του θρίλερ, «χτενίζοντας» τα κινητά τηλέφωνα δραστών και υπόπτων. Κομβικό σημείο για την έρευνα είναι οι τηλεφωνικές συνομιλίες που έγιναν στην περιοχή πριν αλλά και μετά το έγκλημα.

Όπως είναι ήδη γνωστό, σε γνώση των Αρχών είναι το «πακιστανικό» κινητό που είχε ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός της δολοφονίας. Από την ανάλυσή του αναμένεται να προκύψουν ίσως στοιχεία που πιθανώς θα οδηγήσουν σε πιθανά πρόσωπα που ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση του φονικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές πλέον εξετάζουν και την ύπαρξη ενός δεύτερου «πακιστανικού» κινητού, το οποίο βρισκόταν στην κατοχή, όπως εκτιμούν, του πιθανού ηθικού αυτουργού και το οποίο το χρησιμοποιούσε για να επικοινωνεί μόνο με τον 22χρονο και ίσως και ένα τέταρτο πρόσωπο.

Με τα στοιχεία από τις άρσεις των τηλεφωνικών κλήσεων που έχουν στα χέρια τους, οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών έχουν βάλει στο επίκεντρο το «πακιστανικό» τηλέφωνο του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού, προσπαθώντας να εντοπίσουν με ποια άλλα τηλέφωνα επικοινώνησε. Αφού τα εντοπίσουν, θα προσπαθήσουν να κάνουν ταυτοποίηση των χρηστών τους.