Φοινικούντα: Ηχητικό ντοκουμέντο με τους 6 μοιραίους πυροβολισμούς της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ

Ένας μήνας έχει περάσει από το μοιραίο βράδυ της διπλής δολοφονίας της 5ης Οκτωβρίου, όταν έπεσε νεκρός ο 68χρονος ιδιοκτήτης κάμπινγκ και ο επιστάτης του στη Φοινικούντα. Οι έρευνες συνεχίζονται για το κίνητρο των 22χρονων φερόμενων δραστών με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά για το αν υπάρχουν περισσότεροι εμπλεκόμενοι στην σοκαριστική υπόθεση της Μεσσηνίας.

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί το πανελλήνιο την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, αφού όλοι πλέον περιμένουν να πέσει φως στην υπόθεση και να απαντηθούν τα ερωτήματα γύρω από το πώς, γιατί, και ποιοι οφείλονται στο φονικό των δύο αντρών. Μάλιστα, οι αρχές κάλεσαν ξανά τον 33χρονο ανιψιό του 68χρονου θύματος προκειμένου να δώσει συμπληρωματική κατάθεση, ως ο μόνος αυτόπτης μάρτυρας και επιζών του φονικού.

Την ίδια ώρα έχει δοθεί ηχητικό ντοκουμέντο από την στιγμή του διπλού φονικού, στο οποίο ακούγονται οι 6 πυροβολισμοί που στοίχισαν τη ζωήστον ιδιοκτήτη κάμπινγκ αλλά και στον επιστάτη.

Στην αρχή του βίντεο επικρατεί ησυχία, όταν ξαφνικά ακούγονται 2 απανωτοί πυροβολισμοί. Πρόκειται για τις σφαίρες που χτύπησαν θανάσιμα τον 68χρονο, οποίος βρισκόταν στη ρεσεψιόν της επιχείρησής του.

Αμέσως μετά ακούγονται 3 πυροβολισμοί. Είναι η στιγμή που ένας εκ των δύο 22χρονων σημαδεύει τον άτυχο επιστάτη και βρίσκει στόχο.

Μέσα σε μόλις 11 δευτερόλεπτα, ο δράστης εκτέλεσε τον ιδιοκτήτη μέσα στο γραφείο του, έτρεξε πίσω από τον επιστάτη και τον πυροβόλησε τρεις φορές πισώπλατα και στη συνέχεια έριξε άλλη μια σφαίρα στο κενό.

«Δεν ξέρω τίποτα, είμαι πολύ στεναχωρημένη»

Η αδελφή του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, θρηνεί τον μικρότερο αδερφό της και δεν μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυα της. Μιλώντας στο Live News με λόγια λατρείας για τον 68χρονο που δολοφονήθηκε άγρια μέσα στην επιχείρηση του.

«Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, δεν είχε πειράξει κανέναν. Το μόνο που ζητάω είναι να δικαιωθεί η ψυχή του αδελφού μου και να καταδικαστούν οι ένοχοι», τόνισε.

Και συμπλήρωσε: «Δεν πάει κάπου το μυαλό μου. Δεν ξέρω τίποτα. Απλώς έχω στεναχωρηθεί».

Τον είδε να μεγαλουργεί, να φτιάχνει μια μεγάλη περιουσία, να χτίζει με τα χέρια του την έπαυλη αυτή. Ποτέ δεν πίστευε πως θα είχε τέτοια κατάληξη και πως η οικογένεια της θα είναι χωρισμένη στα δύο.

Τα εκατέρωθεν εξώδικα

Από τη μια η κόρη της Αμαλία και από την άλλη ο ξάδελφός της που την περασμένη Παρασκευή έστειλαν εξώδικα ο ένας στον άλλον.

«Επειδή έχω ενημερωθεί ότι διαδίδεται ενώπιον τρίτων προσώπων σωρεία ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών για το πρόσωπό μου σε σχέση με το τραγικό συμβάν, σας καλώ όπως απέχετε από κάθε δυσφημιστικό και συκοφαντικό ισχυρισμό σε βάρος μου. Αν έχετε κάποιο στοιχείο, παρακαλώ να το εισφέρετε άμεσα στις αρχές. Σας δηλώνω ότι σε αντίθεση περίπτωση, θα πράξω τα νόμιμα», αναφέρει το εξώδικο του ανιψιού του.

«Θα προσφύγω στις Αρχές όταν λάβω επίσημα γνώση για τις αχαρακτήριστες και βαρύτατες κατηγορίες που έχετε διατυπώσει στην προκαταρκτική εξέταση εναντίον μου και εναντίον του ανήλικου παιδιού μου, οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας, με τις οποίες προσβλήθηκε βάναυσα η τιμή και η υπόληψη μου. », απάντησε η ανιψιά μέσω εξωδίκου.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές προσπαθούν να δουν αν υπάρχει τελικά και τρίτος εμπλεκόμενος στην υπόθεση με τα αποτελέσματα της άρσης απορρήτου. Αύριο συμπληρώνεται ένας μήνας από το στυγερό έγκλημα της Φοινικούντας με την οικογένεια των θυμάτων να ζητά απαντήσεις.