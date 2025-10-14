Φοινικούντα: «Δε μπορώ να ζήσω με αυτό το βάρος» είπε σύμφωνα με τον δικηγόρο του ο 22χρονος πριν παραδοθεί

Το πρώτο σκέλος στο θρίλερ της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, αυτό της σύλληψης των δραστών, φέρεται πως ολοκληρώθηκε σήμερα – πλέον με εξαιρετικό ενδιαφέρον αναμένονται οι απολογίες των δυο συλληφθέντων και αν στο κάδρο θα μπει πιθανότατα και τρίτο πρόσωπο.

Το πρωί της Τρίτης (14.10.2025) παραδόθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. ο 22χρονος συνεργός του φυσικού αυτουργού της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας συνελήφθη και ο συνομήλικός του φυσικός αυτουργός του εγκλήματος.

«Ήταν μία συνειδητή επιλογή του (η παράδοση). Όταν ήρθε, είχε ωριμάσει η ιδέα ότι εγώ με αυτό το βάρος δεν μπορώ να ζήσω, θέλω να πάω να πω τι έχει συμβεί για να ανακουφιστώ», είπε στο MEGA και στο Live News, ο Χαράλαμπος Λυκούδης, δικηγόρος του 22χρονου συνεργού.

«Μίλησα για μία οδυνηρή προσωπική επαφή, δεν θέλω να σας πω ούτε για σεξουαλική κακοποίηση για έναν άνθρωπο που δεν ζει και που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Πολλά έχουν ακουστεί, εγώ σας λέω ότι υπήρξε μία δυσάρεστη προσωπική στιγμή για τον εντολέα μου. Ήταν αξιόποινη πράξη. Δωροδωκήθηκε, αυτό λέει ο εντολέας μου. Του τα είχε προσφέρει ο ίδιος προκειμένου να μην μιλήσει».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του 22χρονου:

«Ο εντολέας μου, σε μία οικογενειακή διένεξη, αποχωρεί από το σπίτι του τέλος Αυγούστου και βρίσκεται, είναι ένα παιδί 22 ετών, στον δρόμο χωρίς χρήματα. Τότε, κακώς, συλλαμβάνει την ιδέα, έχοντας το προηγούμενο στο μυαλό του ότι η επίκληση του περιστατικού εκείνου οδήγησε στο να του δώσει άμεσα χρήματα, στο να οδηγηθεί να ξαναπάει στον άνθρωπο αυτόν για να διεκδικήσει, εκβιαστικώς, χρήματα και έτσι γίνεται το περιστατικό της 7ης Σεπτεμβρίου. (…) Τον πυροβολεί (με αεροβόλο) επειδή του επιτίθεται το θύμα. Αυτό που έχει συμβεί, έχει αποτυπωθεί σε κάμερα και αυτά που είπε σήμερα ο εντολέας μου συνάδουν απολύτως με το προανακριτικό υλικό».

«Επανέρχεται τρεις ημέρες μετά. Εκεί όμως είναι πια υποψιασμένο το θύμα και έχει ανθρώπους που περιμένουν και είναι τρία αυτοκίνητα τα οποία με το που βλέπουν τον εντολέα μου πάλι με το ίδιο μηχανάκι ξεκινούν να τον καταδιώκουν. Σε αυτό το περιστατικό δεν υπάρχει ούτε πυροβολισμός ούτε πράξη εκβίασης ούτε καν ήρθαν κοντά», συμπληρώνει.

Όπως λέει ο κ. Λυκούδης:

«Γυρίζοντας στην Αθήνα, μεταφέρει στον φίλο του το τι έχει συμβεί και σύμφωνα με αυτά που λέει ο εντολέας μου προθυμοποιείται ο φίλος του και του λέει ‘άστο, θα πάω εγώ και θα τον κάνω να φοβηθεί και να μας τα δώσει’. Και είναι το τρίτο περιστατικό που είναι το θανατηφόρο».

«Ήθελαν να τον εκβιάσουν, να του πουν κάνεις αυτό και για να μην το κοινοποιήσουμε δώσε μας ό,τι χρήματα έχεις πάνω σου. Είχε δει την προηγούμενη φόρα, όταν τον δωροδόκησε, ότι έβγαλε από την τσέπη του και ήταν ένας κλασικός άνθρωπος της επαρχίας, που κυκλοφορούσε με πάρα πολλά χρήματα μετρητά στην τσέπη του. Θεώρησαν ότι έχει αρκετά χρήματα στην τσέπη του για να ικανοποιήσουν τον στόχο τους που ήταν να τον εκβιάσουν και να του αποσπάσουν τα χρήματα», υπογραμμίζει.

Μετά τους πυροβολισμούς και σύμφωνα με τον δικηγόρο του 22χρονου συνεργού, ο φυσικός αυτουργός φέρεται να είπε στον νεαρό:

«’Έγινε μία βλακεία, δεν ήταν μόνος του, ήταν με κάποιους άλλους, κινήθηκαν εναντίον μου και άρχισα να πυροβολώ στον γάμο του καραγκιόζη’. Αυτό του είπε ο φυσικός αυτουργός, στα δύο λεπτά που συνέχισαν να είναι μαζί. Φεύγουν μαζί και για το επόμενο περίπου 1 χλμ. είναι μαζί. Κατεβαίνει ο εντολέας μου, φεύγει, χωρίζουν».

Όσο για το πώς επέστρεψε ο 22χρονος πίσω στην Αθήνα;

«Βούτηξε στη θάλασσα και κολύμπησε, όχι με την έννοια ότι κολύμπησε συνεχώς επί ώρες, κάποια από αυτά τα διαστήματα περπατούσε μέσα στη θάλασσα. Απλώς επέλεξε την οδό της θαλάσσης. Επέστρεψε με το ΚΤΕΛ από την Καλαμάτα».

«Γνώριζε τον ανιψιό του θύματος»

Σχετικά με την ύπαρξη τρίτου προσώπου, ο δικηγόρος του 22χρονου λέει:

«Ήταν κατηγορηματικός ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Δεν μου άφησε περιθώρια ότι υπάρχει κάτι άλλο».

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι ο 22χρονος συνεργός γνωρίζει πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και συγκεκριμένα:

«Τον ανιψιό του θύματος. Έτσι πήγε για πρώτη φορά στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Ήταν υπάλληλος σε ένα καφέ στο Κολωνάκι όπου σύχναζε ο ανιψιός. Όταν λοιπόν τον Αύγουστο του είπε θέλω στην άδεια μου να με φιλοξενήσεις 2 – 3 μέρες, του έδωσε τη δυνατότητα να πάει στο κάμπινγκ και να μείνει χωρίς να πληρώσει».

«Δεν του είπε τι του είχε κάνει ο θείος του διότι δωροδοκήθηκε και κράτησε το στόμα του κλειστό», καταλήγει ο κ. Λυκούδης.

«Τα προσωπικά του ο Κώστας, δεν τα έλεγε δεξιά και αριστερά»

Στο Live News μίλησε συγγενής του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που βρέθηκε δολοφονημένος στη ρεσεψιόν της επιχείρησής του.

Ο Παναγιώτης, συγγενής του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ανέφερε τα όσα του είπε ο 30χρονος ανιψιός του θύματος που ήταν αυτόπτης στο φονικό:

«Το παιδί ήταν σοκαρισμένο και κοίταξε εκείνη τη στιγμή να σωθεί, και ο καθένας μας το ίδιο πράγμα θα έκανε. Την άλλη μέρα που ήρθαμε και καθαρίσαμε την ρεσεψιόν και βλέπαμε τι γινόταν εγώ φρίκαρα».

Για όσα ανέφερε ο 22χρονος που παραδόθηκε στις Αρχές για τον 68χρονο και παρουσιάζει το θύμα της δολοφονίας να έχει προβεί κατά τα λεγόμενα του 22χρονου σε σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος του 2022 ο κ. Παναγιώτης είπε «τα προσωπικά του ο Κώστας, δεν τα έλεγε δεξιά και αριστερά».

«Τι έκανε στη προσωπική του ζωή δεν μπορεί να ξέρει κανένας εδώ τι έκανε. Εγώ ντρέπομαι για αυτά τα πράγματα που έχουν ειπωθεί όλο αυτό τον καιρό», πρόσθεσε ο συγγενής του 68χρονου.

Όπως αποκαλύπτει Live News, από αυτοψία που έκανε στο χώρο του εγκλήματος, 20:18 «είδε» κάμερα στην έξοδο του κάμπινγκ το σκούτερ του δράστη της διπλής δολοφονίας να βγαίνει από το χώρο, ωστόσο δεν έχει καταγράψει ούτε την μοτοσικλέτα ούτε και τον δράστη να μπαίνουν στο κάμπινγκ.