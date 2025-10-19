Ελλάδα

Φοινικούντα: Για 4 ώρες κατέθετε ο επιχειρηματίας που δέχθηκε το πρώτο τηλεφώνημα μετά το έγκλημα

Φοινικούντα: Συμπληρωματική κατάθεση 6 ωρών από τον 33χρονο ανιψιό και την σύντροφό του

Στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, κατέθεσε σήμερα (18/10/25) ο φίλος του 33χρονου ανιψιού και εργοδότης του 22χρονου συνεργού, ο οποίος ήταν ο πρώτος που δέχθηκε τηλεφώνημα μετά το στυγερό έγκλημα.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής, για το διπλό έγκλημα στην Φοινικούντα, στον συγκεκριμένο επιχειρηματία έχει τηλεφωνήσει η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου που έγινε η δολοφονία. 

Έτσι στο πλαίσιο της ανάκρισης κλήθηκε και συγκεκριμένος σήμερα (18/10/25), ο οποίος κατέθετε για περισσότερες από 4 ώρες στην ανακρίτρια. Χθες, είχαν καταθέσει ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και η σύντροφός του καθώς κλήθηκαν να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις για τη διπλή δολοφονία.

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή οι δύο 22χρονοι που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία. 

Πηγή newsit.gr

