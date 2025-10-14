Φοινικούντα: «Βλέπουν» και άλλα πρόσωπα πίσω από τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Ο 22χρονος κατονόμασε τον δράστη

Την πεποίθησή τους ότι πίσω από τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα βρίσκονται και άλλα άτομα, εκφράζουν αστυνομικοί που έχουν αναλάβει να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση που για 9 ημέρες συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Μετά την παράδοση και την σύλληψη του 22χρονου συνεργού ο οποίος μαζί με τον φίλο του και εκτελεστή μετέβησαν στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, οι αστυνομικοί ερευνούν όλες τις καταθέσεις και τις μαρτυρίες που έχουν στα χέρια τους ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρουν ρίχνεις και στις άρσεις των τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Ο 22χρονος που πήγε σήμερα το πρωί (14.10.2025) μαζί με τον δικηγόρο του στη ΓΑΔΑ αλλά και ο φυσικός αυτουργός της δολοφονίας, είχαν ταυτοποιηθεί από τους αστυνομικούς από την περασμένη Κυριακή. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ από την εξέταση του οπτικού υλικού από διάφορες κάμερες είχαν αποφανθεί ότι τα 2 αυτά άτομα, μετά τη δολοφονία είχαν χωριστεί.

Έτσι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του συνομήλικου εκτελεστή αλλά και για τυχόν άτομα τα οποία μπορεί να γνώριζαν ή να συμμετείχαν στον σχεδιασμό της διπλής δολοφονίας.

Η αντίστροφη μέτρηση

Τα τελευταία 24ωρα οι αστυνομικές αρχές είχαν συγκεντρώσει πολλά από τα κομμάτια του παζλ του στυγερού εγκλήματος στο κάμπινγκ της Μεσσηνίας. Είχαν φτάσει στο σημείο να μιλούν για 3 άτομα τα οποία φαίνεται να εμπλέκονται με διάφορους τρόπους στη διπλή δολοφονία και να είχαν ταυτοποιήσει πρόσωπα και γεγονότα.

Δεν αποκλείεται ο κλοιός αυτός να έχει σφίξει τόσο πολύ ώστε ο 22χρονος να αναγκάστηκε να καταθέσει αυτοβούλως ως συνεργός. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να γίνει η μεταγωγή του στον Εισαγγελέα της Καλαμάτας προκειμένου να του ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο 22χρονος στις αστυνομικές αρχές, πριν από 3 χρόνια και συγκεκριμένα το καλοκαίρι του 2022, είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο επιχειρηματία. Τότε είχε πάει στο κάμπινγκ για να κάνει διακοπές και ο ιδιοκτήτης αφού τον κακοποίησε, του έδωσε λεφτά για να μην μιλήσει.

Τον περασμένο Αύγουστο, επέστρεψε στην Φοινικούντα με σκοπό να εκβιάσει τον επιχειρηματία προκειμένου να του αποσπάσει χρήματα. Μάλιστα είναι και ο πρωταγωνιστής στις 2 απόπειρες δολοφονίας που είχαν γίνει εναντίον του 68χρονου ο οποίος είχε πυροβοληθεί και με αεροβόλο.

Από ότι φαίνεται και από τα λεγόμενά του στους αστυνομικούς, ο 22χρονος επέστρεψε στην Αθήνα, εξιστόρησε σε έναν φίλο του τα όσα του είχε κάνει και ο δεύτερος με τη σειρά του τον παρότρυνε να επιστρέψουν στην Φοινικούντα και με την απειλή ενός κανονικού, πλέον, όπλου να τον εκβιάσουν και να του πάρουν ένα μεγαλύτερο χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, αυτό έγινε το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου ωστόσο ο εκβιασμός μετατράπηκε στη δολοφονία 2 ανθρώπων οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή με 5 σφαίρες.