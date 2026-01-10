Φοινικούντα – Ανατροπή: Η ανακρίτρια δείχνει ως εκτελεστή τον 22χρονο που είχε παραδοθεί ως συνεργός

Ανατροπή και με τη «βούλα» της ανακρίτριας, στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, για το ρόλο του 22χρονου που είχε αυτοβούλως παρουσιαστεί στην ΓΑΔΑ, όταν τότε ο κλοιός είχε σφίξει, με τα ντοκουμέντα που τον εμφάνιζαν συνεπιβάτη της περιβόητης μηχανής που έφθασε στο κάμπινγκ, στις 5 Οκτώβρη του 2025.

Πλέον, με τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέσα από την ανακριτική διαδικασία, σε εκείνον αποδίδονται κατηγορίες που σχετίζονται με την εμπλοκή του ως φυσικού αυτουργού, δηλαδή εκτελεστή. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος αρχικά είχε αποδεχθεί τον ρόλο του συνεργού ως ηθικός αυτουργός στην υπόθεση της Φοινικούντας.

Υποστήριζε ότι δεν είχε μπει ο ίδιος στον χώρο του κάμπινγκ και κατηγορούσε για αυτό τον οδηγό της μηχανής.

Σύμφωνα με το best-tv ο 22χρονος συνεχίζει να αρνείται πως ήταν εκείνος που πυροβόλησε και αφαίρεσε τη ζωή του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 62χρονου επιστάτη του κάμπινγκ.

Υπογραμμίζεται πως 5 συνολικά -μέχρι σήμερα- φέρεται να είναι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας και οι 5 έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, με τους ρόλους που τους έχουν αποδοθεί από την Ανακρίτρια της Καλαμάτας, να είναι διαφορετικοί.

Τόσο ο 22χρονος όσο και ο έτερος 22χρονος που ήταν εκείνοι που έκαναν το ταξίδι Αθήνα – Καλαμάτα και ακολούθως πήγαν στη Φοινικούντα εκ νέου από τις φυλακές του Ναυπλίου το πρωί του Σαββάτου, οδηγήθηκαν ενώπιον της Ανακρίτριας της Καλαμάτας, για συμπληρωματικές απολογίες όπως και αναμενόταν μετά τα στοιχεία που έχουν προκύψει.

Ο Νικόλαος Αλετράς, που πρόσφατα ανέλαβε τον ρόλο της υπεράσπισης του 22χρονου στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της μιας εβδομάδας προθεσμίας για την συμπληρωματική απολογία και που αιτήθηκε και που δεν έγινε δεκτό. «Οι αλλαγές που προκύπτουν σε επίπεδο απόδοσης κατηγορίας είναι χασματικές. Ήταν φερόμενος ως ηθικός αυτουργός στην ανάκριση όταν παραδόθηκε και το συμπληρωματικό και νέο κατηγορητήριο που του αποδίδεται – γι’ αυτό και καλείται για δεύτερη φορά για συμπληρωματική απολογία – είναι πλέον φυσικός αυτουργός. Η δική του διάθεση είναι να πει αλήθειες…» δήλωσε ο κ. Αλετράς και στάθηκε στο ζήτημα του χρόνου που δόθηκε για να αξιολογηθεί η δικογραφία χαρακτηρίζοντάς τον «εξοντωτικά πιεστικό».

Αναφέροντας πως δεν έγινε αποδεκτό το αίτημα μιας εβδομάδας, ο κ. Αλετράς τόνισε ότι θα γίνει «μια υπεράνθρωπη προσπάθεια» και σημείωσε ενδεικτικά πως «τα ηλεκτρονικά αρχεία αυτής της δικογραφίας είναι περίπου 650 gigabyte, αυτά είναι ανθρωπίνως αδύνατο να θεαθούν όλα προκειμένου να υπάρχει πλήρης υπερασπιστική γραμμή και άποψη».

Η απολογία του 33χρονου ανιψιού: Ρωτούσε το ChatGPΤ το ρίσκο αν σκοτώσει με περίστροφο, έψαχνε πώς σβήνουν αποτυπώματα

Την ίδια στιγμή προκαλούν αίσθηση τα όσα έχει υποστηρίξει ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, κατά την διαδικασία της απολογίας του. Να σημειωθεί αρχικά πως σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να είχε ρόλο στον σχεδιασμό της δολοφονίας, σε συνεργασία με φίλο του θύματος από την Αθήνα.

Ωστόσο Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στις διαδικτυακές αναζητήσεις του κατηγορούμενου στο ChatGPT, οι οποίες εξετάζονται ως κρίσιμο στοιχείο της έρευνας. Ο ίδιος παραδέχεται ότι έκανε αναζητήσεις σχετικά με όπλα και αποτυπώματα, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο για ερωτήσεις χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο, αλλά στο πλαίσιο πλάκας.

Μεταξύ άλλων, φέρεται να αναζήτησε στις 4 Οκτωβρίου 2025 τρόπους αφαίρεσης αποτυπωμάτων από ύφασμα, μία ημέρα πριν από τη διπλή δολοφονία, αποδίδοντας και αυτή τη χρονική σύμπτωση σε τυχαίο γεγονός. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα είχε ρωτήσει για επενδυτικές επιλογές ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ, «γιατί άμα τα είχα δεν θα ήξερα τι να τα κάνω» φέρεται να είπε.