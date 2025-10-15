Φοινικούντα: Ακόμη δύο πρόσωπα «στο κάδρο» για τη διπλή δολοφονία – «Ο ανιψιός ανεχόταν τον επιστάτη» λέει φίλος του ιδιοκτήτη κάμπινγκ

Την ώρα που οι δύο συλληφθέντες για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας αλληλοκατηγορούνται για το ποιος ήταν αυτός που πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον 62χρονο επιστάτη, τα κενά και οι αντιφάσεις στην υπόθεση δημιουργούν νέα ερωτήματα.

Κομβικής σημασίας στοιχεία θα δοθούν από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου, η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτει το Live News, από τη μέχρι τώρα έρευνα των Αρχών από τα τηλέφωνα φαίνεται να προκύπτει η εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων σε αυτή τη υπόθεση της διπλής δολοφονίας στην Φοινικούντα.

Τα πρόσωπα αυτά, μάλλον δεν ήταν άγνωστα στον 68χρονο δολοφονημένο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Μάλιστα, φαίνεται να πρόκειται για πρόσωπα από το κοντινό περιβάλλον του 68χρονου επιχειρηματία.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν υπάρξει δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες: Μία τηλεφωνική επικοινωνία που φαίνεται να υπάρχει όσο είναι έξω από το κάμπινγκ οι δύο νεαροί με κάποιον που είναι μέσα στο κάμπινγκ.

Η δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία έγινε λίγη ώρα αφού είχαν απομακρυνθεί από το κάμπινγκ, και αφού είχαν εκτελέσει τους δύο άντρες.

Οι δύο προηγούμενες επιθέσεις κατά του ιδιοκτήτη

Ένας φίλος του 68χρονου μίλησε στην εκπομπή Live News, ο οποίος αρχικά αναφέρθηκε στις δύο παλιότερες επιθέσεις που είχε δεχθεί ο 68χρονος πριν δολοφονηθεί άγρια μέσα στη ρεσεψιόν της επιχείρησής του.

«Του επιτέθηκε στο ‘Στάδιο’ με κουκούλα, οπότε ήξερε ότι έχει κάμερες. Ο Κώστας του λέει: «Ρε τι κάνεις εδώ; Παίζεις;». Και του λέει αυτός ειρωνικά: «Ναι, παίζω». Και τον χτύπησε», τόνισε ο φίλος του θύματος.

Ενώ για το δεύτερο περιστατικό είπε: «Ο Κώστας εκείνη την ώρα πήγαινε στην αστυνομία, γύρισε πίσω, δεν είχε φτάσει ακόμα στην Πύλο, γύρισε πίσω. Γυρίζει πίσω και αρχίζουν να τον κυνηγάνε με τον ανιψιό του. Από ό,τι μου είχε πει οδηγούσε ο ανιψιός του. Ο Κώστας του έλεγε να τον χτυπήσουν και αυτός έτρεμε και έκλαιγε και δεν τον χτύπησε. ‘Χάσαμε μία ευκαιρία, εξαιτίας του μικρού. Θα είχα ησυχάσει κι εγώ’, μου λέει, ‘άμα ήξερα ποιος είναι’».

Ο φίλος του θύματος στη συνέχεια ανέφερε και ποιο πρόσωπο ήταν αυτό που είχε υποπτευθεί αρχικά ο 68χρονος δολοφονημένος πίσω από αυτές τις επιθέσεις που είχε δεχθεί: «Για την πρώτη (επίθεση) είχε πει ότι είναι ο μικρός εγγονός από την ανιψιά του, αλλά μετά αναθεώρησε πιστεύω. Αναθεώρησε, έβαζε κι άλλα στο μυαλό του. Έβαζε την οικογένεια της κοπέλας του ανιψιού του. Έβαζε μήπως η νύφη του (μητέρα ανιψιού) έχει κάποιο φίλο, που μου λέει μετά: ‘Δεν ισχύει αυτό”».

«Ο ανιψιός του είχε πουλήσει κάποιο σπίτι στην Αθήνα»

Στην συνέχεια μίλησε για την σχέση που είχε ο 68χρονος με τον 33χρονο ανιψιό του, που του άφησε την περιουσία του και που ήταν παρών στο έγκλημα.

«Τον είχε υπό έλεγχο όσον αφορά τα οικονομικά, γιατί στα προηγούμενα χρόνια, αυτός είχε πουλήσει και εξαφανίστηκαν τα λεφτά και μάλιστα τον είχε ρωτήσει να του δώσει έναν λογαριασμό πού πήγαν εκείνα τα χρήματα και δεν του είχε πει ποτέ ‘πήγαν εκεί’. Δεν του είχε δώσει αναφορά τι έγιναν, ήταν πολλά λεφτά. Αυτός είχε πουλήσει κάποιο σπίτι στην Αθήνα από αποδοχή από τον μπαμπά του.

Όσον αφορά τον εγγονό που είχε την υπόνοια στην πρώτη απόπειρα, θεωρούσε ότι ήταν αυτός, γιατί με την ανιψιά του είχαν αντιπαράθεση και θεωρούσε ότι χειραγώγησε τον μικρό και τον έστειλε με τον τρόπο της να του κάνει μία απειλή, στην αρχή αυτό, μετά αναθεώρησε», είπε.

Και στη συνέχεια δήλωσε: «Τον ρώτησα ‘μήπως έχεις καμία πρόταση;’. Γιατί πουλούσε το camping, δεν ξέρω πόσο το πουλούσε. Του λέω: ‘αν ας πούμε Κώστα θεωρητικά το πουλάς 5, μήπως έχεις καμία πρόταση φέρ’ το 2; Από κάποιον και φύγε’. Όχι», μου λέει, ‘τέτοια πρόταση δεν έχω’. Στην πρώτη απόπειρα τα λέγαμε ‘μήπως σου κάνει κάποιος εκφοβισμό για να πουλήσεις φθηνά και να φύγεις;’. Όχι’», μου λέει.

Όσον αφορά την σχέση με τον μικρό, με τον ανιψιό τον αυτόπτη μου έλεγε ότι όλα τα ακίνητα ο Κώστας τα είχε δημιουργήσει. Μου έλεγε ότι θέλει να πουλήσει, αλλά να πάρει την αξία που πρέπει, ενώ ο μικρός είχε αντίθετη άποψη. Ήταν της άποψης, ας πουλήσουμε και λιγότερο. Ο 68χρονος είχε άλλη άποψη. Ήθελε να πάρει την αξία που έπρεπε να πάρει από τα ακίνητα. Τα είχε φτιάξει, τα είχε δημιουργήσει, τα πονούσε εννοείται, δεν θα τα έδινε για ένα κομμάτι ψωμί. Ήταν φιλήσυχος πολύ έξυπνος, πολύ δημιουργικός, είχε όνειρα, ήθελε τα ζώα του, τα δέντρα του, ήθελε μια ήσυχη ζωή».

«Ο ανιψιός ανεχόταν τον επιστάτη»

Ενώ αναφορικά για το ποια ήταν η στάση του 33χρονου ανιψιού απέναντι στον επιστάτη, ο φίλος του 68χρονου είπε: «Ήθελε να φύγει, είχε κουραστεί, με τα χρόνια, έβλεπε ότι δεν υπάρχει συνέχεια. Ήξερα ότι το είχε δώσει και σε μεσίτη το κάμπινγκ, δεν ξέρω σε ποια τιμή. ‘Να κάνω’, μου έλεγε, ‘μια ήσυχη ζωή, με τα ζώα μου, με τα δέντρα μου’. Του άρεσε, κλάδευε. Ο Βασίλης (επιστάτης) θεωρώ ήταν επίσης καλός άνθρωπος, ήταν σαν παιδί στον χαρακτήρα ο Βασίλης, ήταν πραγματικά σαν παιδί».

Ερωτώμενος ο φίλος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αν γνώριζε πώς ήταν η σχέση του ανιψιού με τον επιστάτη απάντησε: «Τον ανεχόταν, δεν νομίζω ότι τον συμπαθούσε. Τον ανεχόταν, γιατί δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς. (Ο επιστάτης) ήταν κοντά στον θείο του πάρα πολλά χρόνια, ο θείος του έκανε κουμάντο και νομίζω τον ανεχόταν, δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς».