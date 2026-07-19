Φλώρινα: Χειροπέδες σε 68χρονο για μεταφορά 55 κιλών κάνναβης – Κατασχέθηκαν όχημα και κινητά

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και συγκεκριμένα ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης στη Φλώρινα.

Από την αστυνομική επιχείρηση για τα ναρκωτικά στη Φλώρινα, συνελήφθη ένας 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να μετέφερε περισσότερα από 55 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.

Κατά τον έλεγχο του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 68χρονος, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ταξιδιωτικούς σάκους και ένα τσουβάλι, τα οποία περιείχαν συνολικά 50 συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης.

Η συνολική μεικτή ποσότητα έφτανε τα 55 κιλά και 422 γραμμάρια.

Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση της ποσότητας των ναρκωτικών, του οχήματος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά τους, καθώς και τριών κινητών τηλεφώνων που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα.

Σε βάρος του 68χρονου σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας, ενώ την προανάκριση συνεχίζει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας.