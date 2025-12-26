Φλώρινα: Συγκρότημα κατήγγειλε τον δήμαρχο για επίθεση και απειλές επειδή τραγούδησε στα σλάβικα

Αναστάτωση επικράτησε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (22.12.2025) σε νυχτερινό κέντρο στην Φλώρινα καθώς το συγκρότημα Banda Entopica κατήγγειλε πως δέχθηκε απειλές και επιθέσεις τόσο από τον δήμαρχο της πόλης όσο και από θαμώνες. Όπως λένε, ο λόγος ήταν ότι τραγούδησαν και στα σλάβικα.

Σε ανάρτηση που έκανε το συγκρότημα στα social media καταγγέλλει πως ενώ τραγουδούσαν στο κέντρο στη Φλώρινα, ο δήμαρχος Βασίλης Γιαννάκης τους διέκοψε, προσβάλλοντάς τους και λέγοντας «στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια» ή «ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε σλάβικα;”». Σύμφωνα και πάλι με τα μέλη της μπάντας άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή, έσπρωξε τον τρομπετίστα και απειλούσε ότι θα καλέσει το 100.

Η ανάρτηση του συγκροτήματος

«Επειδή το θέμα έχει αρχίσει να παίρνει μεγάλη έκταση θα θέλαμε να σας πούμε τα πράγματα ως έχουν. Όσοι έχουν βρεθεί σε συναυλίες μας θα έχουν παρατηρήσει ότι τραγουδάμε σε διάφορες γλώσσες: Ελληνικά, Σλαβικά, Βουλγάρικα, Τούρκικα, Σέρβικα και Τσιγγάνικα. Παίζουμε τραγούδια από διάφορες παραδόσεις της βαλκανικής χερσονήσου. Αυτό που σίγουρα δεν παίζουμε είναι τραγούδια μίσους, διχασμού ή εθνικιστικά οποιουδήποτε λαού.

Όπως είπαμε και στη συναυλία μας στη Φλώρινα μετά το συμβάν, θα επαναλάβουμε ακριβώς τα ίδια λόγια: “Η μουσική είναι για να ενώνει όλο τον κόσμο. Είμαστε εδώ άνθρωποι από διαφορετικές χώρες, πόλεις και χωριά για να γλεντήσουμε, να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να ενώσουμε και να γεμίσουμε αυτή την πλατεία με τα πιο όμορφα χαμόγελα, τα δικά σας”. Και αυτό έγινε! Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την παρέα Φωτιά Χαμάμ για την πρόσκληση και τη διοργάνωση της συναυλίας μας και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ήμασταν προσκεκλημένοι του δημάρχου.

Δυστυχώς δεχτήκαμε επιθέσεις και απειλές. Συγκεκριμένα ο δήμαρχος επενέβη την ώρα της εργασίας μας, προσβάλλοντας και φωνάζοντας στα μέλη τη μπάντας. Παράλληλα, άτομο από το κοινό ανέβηκε στη σκηνή σπρώχνοντας τον τρομπετίστα μας ενώ απειλούσε ότι θα καλέσει το 100. Φράσεις όπως “εγώ πληρώνω”, “στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια”, “ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε σλάβικα;” που ειπώθηκαν από τον δήμαρχο, είναι απαράδεκτες και κατακριτέες.

Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινίσουμε ότι από τα περίπου 2 χιλιάδες άτομα, μόνο μια δεκαριά αντέδρασαν με αυτό τον τρόπο. Οι υπόλοιποι ήταν εκεί για αυτό που κάνουμε όλοι μαζί: μουσική, γλέντι, ενότητα. Και κάτι ακόμη, που θεωρούμε θεμελιώδες: όλα αυτά συνέβησαν την ώρα της εργασίας μας και το λιγότερο που μπορεί να ζητήσει κάθε εργαζόμενος είναι αδιαπραγμάτευτα σεβασμός στην αξιοπρέπεια, στην τέχνη και στον κόπο του. “Εμείς, τα εντόπικα, θα τραγουδάμε. Άλλωστε, το λέει και το όνομα μας.” Με αγάπη και σεβασμό, Banda Entopica».