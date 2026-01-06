Φλώρινα: Γιόρτασαν τα Θεοφάνεια με «γαλλικά» – Βούτηξαν να πιάσουν τον σταυρό και πιάστηκαν στα χέρια, δείτε βίντεο

Μόνο ξύλο δεν έπεσε κατά τον εορτασμό των Θεοφανείων στη Φλώρινα. Άνδρες κάθε ηλικίας βούτηξαν στα παγωμένα νερά του ποταμού Σακουλέβα για να πιάσουν τον σταυρό. Η ανάγκη τους ωστόσο φαίνεται πως ήταν τόσο μεγάλη που κατέληξαν να τραβούν το ιερό σύμβολο και να ρίχνουν αγκωνιές ο ένας στον άλλο.

Όλα έγιναν όταν οι άνδρες βούτηξαν στο ποταμό της Φλώρινας, για το έθιμο των Θεοφανείων. Αν και κάποιος πρόλαβε να πιάσει πρώτος τον σταυρό, οι άλλοι δεν σταμάτησαν να τον τραβούν. Στο βίντεο φαίνεται εν τέλει η ομάδα των μαυροφορεμένων να βρίζουν, να τραβούν με μανία και να σπρώχνονται.

Αυτές οι εικόνες προκάλεσαν την δυσφορία των παρευρισκόμενων καθώς δεν ταιριάζει σε καμία περίπτωση με το κλίμα κατάνυξης που προστάζει η μέρα.

Μπροστά στο απίστευτο περιστατικό ήταν και παιδιά.