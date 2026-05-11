Φθιώτιδα: Συνελήφθησαν 8 άτομα για τη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα που έσπειραν τον πανικό στη Φθιώτιδα, σήμερα Δευτέρα 11.05.2026.

Για τη ληστεία στην τράπεζα της Κάτω Τιθορέας, συνελήφθησαν σήμερα το απόγευμα 8 άτομα μεταξύ των οποίων και 2 γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες ληστείες, ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες έχει εντοπιστεί και βαρύς οπλισμός.

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία στην τράπεζα της Κάτω Τιθορέας, στην Φθιώτιδα, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.gr. Οι 3 κουκουλοφόροι με τα καλάσνικοφ, αφού εισέβαλαν στο υποκατάστημα και άρπαξαν πάνω από 100.000 ευρώ, στην συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, αρχικά πεζοί. Τη στιγμή όμως που έτρεχαν, τους έπεσαν τα χρήματα με αποτέλεσμα να σκύψουν και να ξεκινήσουν να μαζεύουν τα χαρτονομίσματα από την μέση του δρόμου.

Η ληστεία έγινε γύρω στις 10:00 το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Οι 3 δράστες εισέβαλαν στο κατάστημα και ξεκίνησαν να απειλούν τους υπαλλήλους, προτάσσοντας τα καλάσνικοφ τους.

Τη στιγμή της ληστείας, μέσα στην τράπεζα βρίσκονταν τουλάχιστον 3 άτομα.

Στη συνέχεια κατέβηκαν στον χώρο όπου φυλάσσονταν το χρηματοκιβώτιο και άρπαξαν χρήματα που ξεπερνούν τα 100.000 ευρώ.

Βγαίνοντας όμως από την τράπεζα, ήρθε και η… γκάφα. Τους έπεσαν τα χρήματα στη μέση του δρόμου και ξεκίνησαν να μαζεύουν πανικόβλητοι τα χαρτονομίσματα ώστε να φύγουν γρήγορα από το σημείο.