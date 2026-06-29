Φθιώτιδα: Στη φυλακή 65χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 12χρονο παιδί στο αυτοκίνητό του

Προφυλακιστέος κρίθηκε 65χρονος, γνωστός επαγγελματίας στη Λοκρίδα Φθιώτιδας, ο οποίος κατηγορείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά 12χρονο παιδί.

Σύμφωνα με το lamiareport, το περιστατικό συνέβη στις 10 Μαΐου στη Φθιώτιδα και η μήνυση για σεξουαλική παρενόχληση καταγγέλθηκε από την οικογένεια του παιδιού λίγες ημέρες αργότερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο κατηγορούμενος προσέγγισε το παιδί, εκμεταλλευόμενος την γνωριμία τους, και το παρέσυρε στο αυτοκίνητό του λέγοντάς του ότι θα το πάει σπίτι.

Αντίθετα όμως, σύμφωνα με τη δικογραφία, οδήγησε το ανήλικο σε ερημική τοποθεσία, όπου αφού κλείδωσε το αμάξι, το ανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης, φαίνεται ότι ο 65χρονος είχε εδώ και καιρό εμφανή παρουσία στην περιοχή όπου έπαιζαν ο 12χρονος και άλλα παιδιά της ηλικίας του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή την Παρασκευή 26 Ιουνίου και έλαβε προθεσμία για απολογία τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Μετά την απολογία του, που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες, κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα. Ο ίδιος αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται.

Η υπόθεση ερευνάται από τις δικαστικές αρχές της Λαμίας, ενώ οι πράξεις που αποδίδονται στον 65χρονο επισύρουν βαριές ποινικές κυρώσεις, με τον νόμο να προβλέπει ακόμα και κάθειρξη.