Φθιώτιδα: «Στα 17 μου πήγα με 45άρα, ήταν τέλεια» έγραφε 56χρονος σε ανήλικη – Του επιβλήθηκε 3ετής ποινή φυλάκισης

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν τα μηνύματα που έστελνε ένας 56χρονος από την Φθιώτιδα, σε ανήλικη μαθήτρια, ο οποίος σήμερα (09.10.2025) κρίθηκε ένοχος για υπόθεση την σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος της τότε 14χρονης.

Ποινή φυλάκισης τριών ετών με 3ετη αναστολή, επέβαλλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας στον 61χρονο – σήμερα – άνδρα από χωριό της Λοκρίδας στη Φθιώτιδα, για σεξουαλική παρενόχληση και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος ανήλικης.

Η υπόθεση έγινε γνωστή τον Απρίλιο του 2020, όταν ο τότε 56χρονος άνδρας, προσπάθησε να έρθει σε επαφή με 14χρονη μαθήτρια που του είχε κάνει αίτημα φιλίας μέσω social media.

Σύμφωνα με το Lamiareport.gr, ο άνδρας φέρεται να έκανε ανήθικες προτάσεις στην ανήλικη, προτείνοντάς της να μιλήσουν έστω και από το τηλέφωνο ερωτικά, ενώ την προέτρεπε να συνευρεθεί με μεγαλύτερο, καθώς όπως της είπε κι εκείνος όταν ήταν 17 είχε πάει με γυναίκα 45 ετών και πως ήταν τέλεια.

«Εγώ ήμουν 17 και είχα πάει με 45αρα ενώ μου είχε πει ότι είναι 40. Λοιπόν ήταν τέλειο. Άρα δεν έχει ηλικία σκέψου το αυτό που σου λέω. Εμένα πάντως μου αρέσει πολύ και θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί σου…», ήταν κάποιες από τις συνομιλίες τους που όπως είπε η μητέρα της μαθήτριας, έφεραν την κόρη της σε άβολη θέση.

Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του ζήτησε συγνώμη για τα λόγια του, λέγοντας ότι η μαθήτρια έδειχνε μεγαλύτερη και επειδή είχε κι άλλους μεγάλους διαδικτυακούς φίλους έκανε λάθος.

Ωστόσο από τις συνομιλίες φαινόταν ότι η μαθήτρια του είχε αποκαλύψει την πραγματική της ηλικία, κάτι που επιβεβαίωσε και η μητέρα της.