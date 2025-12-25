Φθιώτιδα: Πέταξε πέτρα σε ΑΤΜ τράπεζας και το έσπασε – Φωτογραφίες από τον βανδαλισμό

Απίστευτο και πρωτοφανές συμβάν σημειώθηκε στην Αταλάντη στη Φθιώτιδα. Άγνωστος έσπασε με πέτρα το ΑΤΜ τράπεζας, εμποδίζοντας τον κόσμο να κάνει συναλλαγές μέσα στις γιορτές.

Σύμφωνα με το www.fonografos.net, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το βράδυ της Τετάρτης (24.12.2025) στη Φθιώτιδα ένας άνδρας πέταξε πέτρα στο ATM τράπεζας που βρίσκεται στην κεντρική οδό, Eθνικής Aντίστασης, στην Αταλάντη.

Κατά συνέπεια ο κόσμος δεν μπορούσε να το χρησιμοποιήσει, προκαλώντας πρόβλημα σοβαρό, ειδικά αυτές τις ημέρες που όλοι θέλουν να βγάλουν χρήματα.

Οι αρχές αναζητούν τον δράστη ή τους δράστες του βανδαλισμού.