Φθιώτιδα: Εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών που λήστεψαν τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα

Άθικτο εντοπίστηκε στο Ζεμενό Βοιωτίας το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες της ένοπλης ληστείας σε τράπεζα στην Κάτω Τιθορέα στην Φθιώτιδα, το πρωί της Δευτέρας (11/5).

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι τρεις ένοπλοι ληστές εισέβαλαν στο υποκατάστημα λίγο μετά το άνοιγμά του, περίπου στις 10:00 το πρωί, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Ένας από αυτούς φορούσε καπέλο, μάσκα και καρό πουκάμισο, ενώ όλοι έφεραν βαρύ οπλισμό.

Οι δράστες παρέμειναν μέσα στην τράπεζα σχεδόν μισή ώρα, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η διαδικασία χρονοκαθυστέρησης για το άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κινήθηκαν με ψυχραιμία και οργάνωση, δείχνοντας να γνωρίζουν καλά τα πρωτόκολλα ασφαλείας του καταστήματος.

Μόλις άνοιξε το χρηματοκιβώτιο, άρπαξαν ποσό που εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 200.000 ευρώ και στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο, το οποίο αργότερα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο Ζεμενό Βοιωτίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ληστές κατευθύνθηκαν προς τον Παρνασσό μέσω Αμφίκλειας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού και στους πιθανούς δρόμους διαφυγής που χρησιμοποίησαν μετά τη ληστεία.