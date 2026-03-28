Φθιώτιδα: Άγνωστοι ανατίναξαν ATM στο Μαρτίνο και έγιναν «καπνός» με τα χρήματα

Τρόμος επικράτησε τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/03/2026), στο Μαρτίνο Φθιώτιδας, όταν ένας δυνατός κρότος αναστάτωσε τους κατοίκους. Αυτός προήλθε από μία έκρηξη σε ATM που έκαναν κλέφτες για να πάρουν τα λεφτά που είχε μέσα το μηχάνημα.

Το ΑΤΜ βρίσκεται έξω από σούπερ μάρκετ σε κεντρικό σημείο στο Μαρτίνο Φθιώτιδας με την έκρηξη να σημειώνεται περίπου στις 03:50, όταν άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό με σκοπό να αποκτήσουν πρόσβαση στα χρήματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του μηχανήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaNow από την περιοχή, η δράση τους διήρκεσε περίπου 10 με 15 λεπτά, γεγονός που δείχνει ότι κινήθηκαν γρήγορα και οργανωμένα.

Μετά την έκρηξη, οι δράστες διέφυγαν άμεσα από το σημείο με όχημα, πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Αταλάντης, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γνωστοποιηθεί το ακριβές ποσό που ενδεχομένως αφαίρεσαν οι δράστες, ενώ οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.