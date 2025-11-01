Φεύγουν από τα μπλόκα οι κτηνοτρόφοι μετά το μακελειό στα Βορίζια – «Σεβασμός στα θύματα και στις οικογένειές τους»

Το αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια στο Ηράκλειο, που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (01.11.2025), προκαλεί ντόμινο εξελίξεων και στον αγροτικό κόσμο του νησιού

Οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου και του Λασιθίου ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν προσωρινά τις κινητοποιήσεις τους, σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα της τραγωδίας με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια και τις οικογένειές τους, που βυθίστηκαν στο πένθος.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η απόφαση ελήφθη άμεσα, μόλις έγιναν γνωστές οι δραματικές εξελίξεις όπου το πρωί σημειώθηκε ένοπλο επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Βορίζια και τουλάχιστον δυο νεκρούς.

Οι κτηνοτρόφοι, όπως αναφέρουν, θέλησαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν σεβασμό στην τοπική κοινωνία και να αποφύγουν οποιαδήποτε όξυνση του κλίματος, σε μια στιγμή που η Κρήτη θρηνεί για τα θύματα και επικρατεί ένταση και ανησυχία στη Μεσαρά.

Όπως τονίζουν οι εκπρόσωποί τους, οι κινητοποιήσεις θα επαναξιολογηθούν το επόμενο διάστημα, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, με στόχο να συνεχιστεί ο διάλογος με την κυβέρνηση σε ήρεμο και ασφαλές περιβάλλον.