«Φεγγάρι της Φράουλας»: Η εντυπωσιακή πανσέληνος φώτισε την Αθήνα – Πλήθος κόσμου στο Θησείο για το μοναδικό θέαμα

Η Αθήνα φόρεσε τα πιο όμορφά της το βράδυ της πανσελήνου, καθώς το περίφημο «Φεγγάρι της Φράουλας» χάρισε ένα μαγευτικό θέαμα στον ουρανό. Η πανσέληνος του Ιουνίου τράβηξε τα βλέμματα μικρών και μεγάλων, που δεν έχασαν την ευκαιρία να την απολαύσουν και να τη φωτογραφίσουν.

Στο Θησείο, η Αθήνα γέμισε από κόσμο που σταμάτησε τη βόλτα του για να θαυμάσει την εντυπωσιακή πανσέληνο. Το φεγγάρι υψώθηκε πάνω από την Ακρόπολη, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα που εντυπωσίασε όσους βρέθηκαν στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Αν και η πανσέληνος θα φτάσει στο αποκορύφωμά της τις πρώτες πρωινές ώρες, από τη στιγμή που εμφανίστηκε στον ουρανό έμοιαζε μεγαλύτερη και πιο φωτεινή από το συνηθισμένο. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μια οπτική ψευδαίσθηση, καθώς όταν το φεγγάρι βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα φαίνεται πολύ μεγαλύτερο στο ανθρώπινο μάτι.

Παράλληλα, το φως του είχε μια ζεστή, κοκκινωπή απόχρωση. Αυτό συμβαίνει επειδή οι ακτίνες του περνούν μέσα από μεγαλύτερο μέρος της ατμόσφαιρας πριν φτάσουν στη Γη, χαρίζοντας στο φεγγάρι αυτό το ιδιαίτερο χρώμα.

Το «Φεγγάρι της Φράουλας» πήρε το όνομά του από τους ιθαγενείς της Βόρειας Αμερικής, καθώς η εμφάνισή του συνέπιπτε με την εποχή που ωρίμαζαν και συγκομίζονταν οι άγριες φράουλες.

Στην Ευρώπη, η ίδια πανσέληνος ήταν γνωστή και ως «Φεγγάρι του Μέλιτος». Η ονομασία αυτή συνδέθηκε με τον Ιούνιο, που παραδοσιακά ήταν η περίοδος της πρώτης συγκομιδής μελιού, αλλά και ο μήνας κατά τον οποίο γίνονταν πολλοί γάμοι.