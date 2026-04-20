Φαράγγι Βίκου: Βίντεο από τη διάσωση της Ελβετίδας τουρίστριας που μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Ιωαννίνων

Ώρες αγωνίας στο φαράγγι του Βίκου την Κυριακή (19.04.2026) όπου στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης της τραυματισμένης Ελβετίδας τουρίστριας. Το σημείο ήταν ορεινό αλλά και δύσβατο για την επίγεια μεταφορά της και για τον λόγο αυτό έγινε αεροδιακομιδή της στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης) κλήθηκε να συμμετάσχει στην επιχείρηση διάσωσης, παρέλαβε την τραυματία από το σημείο στο φαράγγι του Βίκου και τη μετέφερε στο ελικοδρόμιο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πεζοπόρος, ελβετικής καταγωγής, έχει υποστεί τραυματισμό στο κεφάλι, ωστόσο διατηρεί τις αισθήσεις της και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή.

Βρισκόταν μαζί με ομάδα εννέα ατόμων, όταν σημειώθηκε το περιστατικό.

Νωρίτερα, οι διασώστες που είχαν προσεγγίσει το σημείο, προχώρησαν στην ακινητοποίηση της τραυματισμένης.

Παράλληλα, ανέμεναν την άφιξη ελικοπτέρου για την παραλαβή της, όπως φαίνεται στα βίντεο του ΕΚΣΕΔ.



Επί τόπου έσπευσαν τρία άτομα από την 5η ΕΜΑΚ, ομάδα της ΕΜΟΔΕ, με επικεφαλής της επιχείρησης τον αντιπύραρχο, Λύχνο Σωτήριο.

Η γυναίκα τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε ορεινό μονοπάτι.