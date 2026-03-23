Φάκελος 17Ν: «Το μοιραίο λάθος» με την έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού και το ανθρωποκυνηγητό για τον Δημήτρη Κουφοντίνα

Λεπτό προς λεπτό το θρίλερ της εξάρθρωσης της τρομοκρατικής οργάνωσης κατέγραψε το 5ο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ «Φάκελος 17Ν», η οποία φέρει την υπογραφή του Αλέξη Παπαχελά, με τίτλο «Το μοιραίο λάθος», όπως προβλήθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας (23.03.2026).

«Το μοιραίο λάθος» προκάλεσε την έκρηξη της βόμβας στα χέρια του Σάββα Ξηρού στον Πειραιά, το βράδυ της 29ης Ιουνίου του 2002 και οδήγησε στα ίχνη της 17Ν, για την οποία ο χρόνος άρχισε να μετράει πλέον αντίστροφα, όπως αποτυπώνει το 5ο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για τον ΣΚΑΪ.

Για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, μεταδόθηκαν τα βίντεο που «τράβηξε» η αστυνομία μέσα από τις δύο γιάφκες της 17Ν στις οδούς Δαμάρεως και Πάτμου.

Ακολούθως, ξεκινούσε ένας μαραθώνιος στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ο οποίος οδήγησε στη δημοσιοποίηση της πρώτης φωτογραφίας που έβαλε ένα πρόσωπο στο «φάντασμα» της εγχώριας τρομοκρατίας.

Στην κάμερα της σειράς «17Ν» μίλησαν αξιωματικοί της ΕΛΑΣ και αποκάλυψαν τον τρόπο που «ξεκλείδωσαν» τα ευρήματα, που ανακάλυψαν το βράδυ της έκρηξης και πώς τους οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στη σύλληψη των μελών της οργάνωσης.

Μίλησαν, επίσης, οι αξιωματικοί που «όργωσαν» την Ελλάδα σε ένα απίστευτο ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του Δημήτρη Κουφοντίνα. Ο βασικός δολοφόνος της 17Ν έδωσε τη δική του εκδοχή των γεγονότων για την έκρηξη στον Πειραιά και πώς αποφάσισε την παράδοσή του στις αρχές.

Σάββατο 29 Ιουνίου 2002 ώρα 22:25

Στα χέρια του Σάββα Ξηρού σκάει η βόμβα την οποία είχε επιχειρήσει να τοποθετήσει στα εκδοτήρια εισιτηρίων στο λιμάνι του Πειραιά.

Αρχικά όλοι νόμισαν ότι επρόκειτο για τυχαίο περιστατικό.

Μάλιστα, όταν ενημερώθηκε από τον τότε αρχηγό της ΕΛΑΣ, Φώτη Νασιάκο ο τότε υπουργός Δημόσιας Τάξης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που ήταν στη Βέροια, όπως διηγήθηκε ο ίδιος στην εκπομπή, αντέδρασε ως εξής: «Άσε με είμαι χάλια, θέλω να κοιμηθώ, πες στο Λιμενικό να ασχοληθεί, αρμοδιότητά του είναι». Ωστόσο, περίπου μία ώρα αργότερα, επικοινώνησε μαζί του πάλι ο Φώτης Νασιάκος και ενημέρωσε τον υπουργό ότι το περιστατικό «είναι πάρα πολύ σοβαρό, ”μυρίζει” τρομοκρατία».

Ο Ξηρός μεταφέρεται βαριά τραυματισμένος στο Τζάνειο νοσοκομείο του Πειραιά όπου, όπως αποκαλύπτεται, ένα ζευγάρι πήγε και ρωτούσε για την υγεία του.

Στο μεταξύ, στην περιοχή της έκρηξης εντοπίζεται μία δεύτερη ωρολογιακή βόμβα που εξουδετερώνεται με ελεγχόμενη έκρηξη.

Ο Φώτης Νασιάκος λέει ότι όταν του μετέφερε ο πυροτεχνουργός ότι η δεύτερη βόμβα είχε δύο ρολόγια, μοτίβο που χρησιμοποιούσε η 17Ν σε όλες της βομβιστικές επιθέσεις που έκανε, πείστηκε 100% ότι πρόκειται για την οργάνωση – φάντασμα.

«Είναι η 17Ν. Ξεκινάμε!», είπε σε νέο τηλεφώνημά του στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος μπαίνει στο αυτοκίνητό του και τρέχει με… τέρμα το γκάζι. Στο ύψος της Λαμίας τον σταματά αστυνομικός, ο οποίος χωρίς να τον αναγνωρίσει λέει: «Πώς πας έτσι; Τρελός είσαι;».

O υπουργός φτάνει ξημερώματα στην Αθήνα και ενημερώνει τον Κώστα Σημίτη «χωρίς πολλές λεπτομέρειες». Αμέσως σημαίνει «κόκκινος συναγερμός»: FBI, Scotland Yard και φυσικά η ηγεσία της ΕΛΑΣ συνωστίζονται στο γραφείο του τότε πρωθυπουργού.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζουν ένα πιστόλι που βρέθηκε πάνω στον – αταυτοποίητο έως εκείνες τις στιγμές – Σάββα Ξηρό, αλλά έχει σβησμένο τον σειριακό αριθμό. Καταφέρνουν να τον ανακτήσουν και προκύπτει ότι ανήκε στον αστυνομικό Χρήστο Μάτη που δολοφονήθηκε από τη 17Ν κατά τη διάρκεια ληστείας σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στα Πετράλωνα στις 24 Δεκεμβρίου 1984.

Στη γιάφκα της οδού Πάτμου 84, μπήκε ο υπαρχηγός της αντιτρομοκρατικής, αλλά και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Εκεί οι αστυνομικοί αντίκρισαν τη σημαία της 17Ν, τα μπαζούκας που είχαν κλαπεί από το Πολεμικό Μουσείο, όπλα, περούκες, γραφομηχανές.

Επόμενο βήμα των διωκτικών αρχών είναι να βρουν την ταυτότητα του τραυματισμένου άνδρα που κατείχε το πιστόλι του δολοφονημένου αστυνομικού. Γίνεται άρση απορρήτου και διαπιστώνουν τις συνομιλίες με την περιοχή του Βαρνάβα Αττικής και την Αγγελική Σωτηροπούλου και καταλήγουν στο όνομά του: Σάββας Ξηρός.

Μάλιστα, ένα αποτύπωμά του ταυτοποιείται με κάποιο από το σημείο της δολοφονίας του εφοπλιστή Κώστα Περατικού το 1997 στον Πειραιά, την οποία είχε αναλάβει η 17Ν.

«Είπα εγώ και τέλος»

Μετά την ταυτοποίηση του Σάββα Ξηρού, η αντιτρομοκρατική έφτασε γρήγορα και στα ίχνη του συντρόφου της Αγγελικής Σωτηροπούλου, του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Στη συνέχεια και υπό την πίεση των γεγονότων, ο ίδιος αποφασίζει να παραδοθεί και φτάνει με ένα ταξί στη ΓΑΔΑ.

«Είμαι ο Κουφοντίνας που ψάχνετε», λέει. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πέρασε από δεκάδες αστυνομικούς που δεν τον αναγνώρισαν, ενώ – όπως λέει – «από πίσω έτρεχε και ο ταξιτζής που φώναζε ”τα ρέστα, τα ρέστα”. Πήγα μέσα, είπα “εγώ και τέλος”».

Όταν ο Κουφοντίνας σκέφτηκε να σκοτώσει τον Σάββα Ξηρό για να μην μιλήσει

«Ο Σάββας θα μπορούσε να μιλήσει. Πέρασε από το μυαλό σου ότι θα έπρεπε να τον τελειώσεις εκείνη την ημέρα;», έθεσε το ερώτημα ο Αλέξης Παπαχελάς στον Δημήτρη Κουφοντίνα και ο «φαρμακοχέρης» της 17Ν απαντά:

«Είναι μία κρίσιμη απόφαση. Ό,τι αποφασίσεις είναι σωστό και ταυτόχρονα είναι λάθος. Εμείς βλέπουμε αλλιώς τον σύντροφο. Θυμάμαι μετά την έκρηξη όταν πληροφορήθηκε ο τότε πρωθυπουργός Σημίτης ότι ενδεχομένως υπάρχει κάποιο μέλος είπε προσέξτε μη χάσετε το δώρο. Αυτό είναι μία αντίληψη, ότι είναι μία αποθήκη πληροφοριών, εμείς έχουμε μια άλλη άποψη από το αξιακό μας σύστημα».

Δίνοντας τη δική του εκδοχή για την έκρηξη, ο αρχιεκτελεστής της 17Ν υποστηρίζει: «Δεν ήταν ένα απλό ατύχημα. Έσπρωξε και ξανάσπρωχνε τη βόμβα για να μην υπάρξουν θύματα».

Αμετανόητος

«Δεν μπορώ να απαρνηθώ την ιστορία μου και δεν θα υπογράψω δηλώσεις μετανοίας που ζητάνε διαρκώς και οι εισαγγελείς του Δομοκού και οι ανακριτές κατά καιρούς», επιμένει στη συνέντευξή του ο Δημήτρης Κουφοντίνας.

Στο ερώτημα του Αλέξη Παπαχελά, τι θα έλεγε στους συγγενείς θυμάτων είπε: «Έχω εκφράσει τη βαθιά μου λύπη στην οικογένεια του Αξαρλιάν. Οι συγγενείς αξίζουν τον σεβασμό μας».

Ο γιος του πλοιάρχου Τζορτζ Τσάντες που δολοφονήθηκε το 1983 από τη 17Ν θυμάται ότι σκέφτηκε να σκοτώσει τα μέλη της οργάνωσης, όταν έγινε γνωστό ποιοι είναι.

«Δεν μπορούσε να με κοιτάξει, ήταν δειλός», λέει για τον Σάββα Ξηρό στην εκπομπή η Νικόλ Έντουαρντς, κόρη του δολοφονημένου λοχία Ρόναλντ Στιούαρτ στη Γλυφάδα, το 1991.

Ο «γέρος»

Ο αρχιεκτελεστής της 17Ν αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένα άγνωστο πρόσωπο με επιχειρηματικές και άλλες διασυνδέσεις που τους βοηθούσε. «Τον έλεγα ”γέρο” για να τον πειράξω, προέρχονταν από τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα» λέει στον Αλέξη Παπαχελά, ο οποίος τον ρωτά αν ήταν κάποιος επιχειρηματίας. «Συναναστρεφόταν με αυτό που λέμε την λούμπεν μεγαλοαστική τάξη», ήταν η απάντηση του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε αρχηγός στην οργάνωση: «Είχαμε ομοφωνία, δεν υπήρχε ο όρος αρχηγός. Στις οργανώσεις της επαναστατικής Αριστεράς δεν υπάρχουν αρχηγοί».

Τέλος, παραδέχεται ότι υπάρχουν άγνωστα σημεία από τη δράση της 17Ν, λέγοντας: «27 χρόνια είναι αυτά, κάποια πράγματα θα τα πούμε αργότερα».

«Ήταν μία συγκλονιστική και ιστορική στιγμή, άρχισαν να χειροκροτούν όλοι και να κλαίνε. Είχαμε πια στα χέρια μας έναν τρομοκράτη της 17Ν», περιγράφει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.