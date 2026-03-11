Ελλάδα

Υπό μερικό έλεγχο οι φωτιές σε Σούλι Κορινθίας και Αιγές Αχαΐας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές σε δασική έκταση στο Σούλι Κορινθίας και στις Αιγές Αχαΐας.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι φωτιές εκδηλώθηκαν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και δεν απειλούσαν κατοικημένη περιοχή στο Σούλι Κορινθίας και στις Αιγές Αχαΐας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Σούλι Κορινθίας κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ στην φωτιά στις Αιγές Αχαΐας επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα.

Πηγή newsit.gr

