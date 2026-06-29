Υπό έλεγχο η φωτιά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης: Προκάλεσε προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 21:30 το βράδυ στην περιοχή βορειοδυτικά της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης όπου βρίσκονται ιδιωτικά σχολεία και κολέγια, ενώ στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεσή της.

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα, με στόχο τον άμεσο περιορισμό του μετώπου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικίες ή τραυματισμούς, ενώ τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Από τη φωτιά κάηκε κολώνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στο Πανόραμα και στον Χορτιάτη και η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για απεγκλωβισμό από ασανσέρ.

Χάρη στην κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα.