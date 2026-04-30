Υπό έλεγχο η φωτιά στην Πάρνηθα – Πιθανόν να ξεκίνησε από καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (30.04.2026) σε δύσβατη χαράδρα στην Πάρνηθα. Πάλεψαν με τις φλόγες 95 πυροσβέστες και 4 αεροσκάφη, πριν το μέτωπο πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Η φωτιά ξέσπασε στη θέση Μαυροβούνι, στην Πάρνηθα. Σύμφωνα με τον Βασίλη Παπαδόπουλο, προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας του δήμου Αχαρνών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κάτω από το καζίνο Πάρνηθας «γύρω στις 11:50 το πρωί, σε πολύ δύσβατο σημείο, κοντά στις κολώνες της ΔΕΗ. Αυτή την ώρα είναι υπό πλήρη έλεγχο απ’ ό,τι βλέπω. Έγιναν ρίψεις από τέσσερα αεροσκάφη, δύο Canadair και δύο Air Tractor και πάνω στο βουνό πρέπει να βρίσκονται γύρω στα 30 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μαζί με τέσσερις υδροφόρες».

Είχαν προηγηθεί αλυσιδωτές ρίψεις από τέσσερα αεροσκάφη, ενώ στο βουνό είχε μεταβεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής (πάνω από 100 πυροσβέστες, 5 ομάδες «δασοκομάντος», 22 οχήματα, drones κ.ό.κ) ώστε να κυκλώσουν το μέτωπο σε περίπτωση επέκτασης.

Ερωτηθείς για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι δεν υπάρχουν ασφαλή στοιχεία αυτή τη στιγμή ωστόσο υπογράμμισε ότι «εκ του σημείου, υπάρχει μια πιθανότητα να είναι από τα καλώδια της ΔΕΗ, γιατί εκεί είναι σημείο που δεν μπορεί να πλησιάσει κάποιος. Είναι αδύνατο».

Για την ασφάλεια των πολιτών, η τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθας, από το ύψος του τελεφερίκ.