Υπόθεση βιασμού 19χρονης στην Ομόνοια: Ο εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση των 3 κατηγορούμενων αστυνομικών λόγω αμφιβολιών

Την απαλλαγή των τριών αστυνομικών που κατηγορούνται για τον ομαδικό βιασμό 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνοιας, όπου και υπηρετούν, πρότεινε ο εισαγγελέας της δίκης.

Η αθωωτική εισαγγελική πρόταση προκάλεσε την έντονη αντίδραση των μελών του ακροατηρίου, με τον εισαγγελικό λειτουργό να επισημαίνει σε έντονο ύφος ότι το δικαστήριο δεν είναι «δικαστήριο ήθους», αλλά ποινικό δικαστήριο, στο οποίο κατά την εκτίμησή του δεν προέκυψαν μετά βεβαιότητας οι ποινικές ευθύνες των τριών αστυνομικών για τον βιασμό της 19χρονης μέσα στο Α.Τ. Ομόνοιας.

Βεβαίως, στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας υπήρξε καταπέλτης για την συμπεριφορά των τριών αστυνομικών, που όπως είπε ακόμα και συνεταιρικά να συνευρέθηκαν με τη νεαρή κοπέλα μέσα στο αστυνομικό τμήμα, το γεγονός αποτελεί βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα.

«Φέρθηκαν αναξιοπρεπώς, όσα έκαναν είναι κατακριτέα και δεν υπάρχει κανένας αστερίσκος σε όλα αυτά. Εξέθεσαν και απαξίωσαν την υπηρεσία, ευτέλισαν και δεν σεβάστηκαν ούτε τον εαυτό τους. Και συναινετικές να είναι οι επαφές, θα όφειλαν να προστατεύσουν την κοπέλα και να διαφυλάξουν το κύρος της υπηρεσίας. Έχουν υποπέσει σε βαριά πειθαρχικά παραπτώματα, όμως παρά την ηθική απαξία, σε επίπεδο ποινικής ευθύνης τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα», είπε σχετικά και συμπλήρωσε ότι «ένα δικαστήριο οφείλει να κρίνει τις ποινικές πράξεις και όχι πειθαρχικά κολάσιμες συμπεριφορές.

Δεν είμαστε εδώ για να δικάσουμε το ήθος και τη συμπεριφορά των κατηγορουμένων, δεν είμαστε δικαστήριο ήθους. Αυτό κρίθηκε στα πειθαρχικά. Για να καταδικάσουμε θέλουμε πλήρη απόδειξη. Αποδείχθηκε η τέλεση της σεξουαλικής πράξης, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρξε συναίνεση».

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι τρεις αστυνομικοί, ο εισαγγελέας ζήτησε την απαλλαγή των δύο κατηγορουμένων αστυνομικών λόγω αμφιβολιών, για το αδίκημα του ομαδικού βιασμού. Πρότεινε επίσης την απαλλαγή του τρίτου από το αδίκημα της συνέργειας σε βιασμό. Όμως ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο δεύτερος κατηγορούμενος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς βιντεοσκοπούσε τα όσα συνέβησαν στα αποδυτήρια του Α.Τ. Ομόνοιας.

Σύμφωνα με την καταγγελία της κοπέλας, το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου 2022, η 19χρονη, είχε απευθυνθεί στους κατηγορούμενους αστυνομικούς, που έκαναν περιπολία στο Θησείο, προκειμένου να τους ρωτήσει για ένα πρόβλημα που είχε προκύψει στο κατάστημα εστίασης που δούλευε. Εκείνοι, σύμφωνα με την κατάθεσή της δήλωσαν άγνοια και της πρότειναν να πάει στον Αξιωματικό Υπηρεσίας του ΑΤ Ομονοίας. Όταν έφτασαν εκεί, σύμφωνα με την ιδια, δύο εξ αυτών την οδήγησαν στα αποδυτήρια και τη βίασαν, με τον έναν να τη βιντεοσκοπεί.

Οι δύο αστυνομικοί στις απολογίες τους είχαν μιλήσει για συναινετική σεξουαλική επαφή με τη νεαρή κοπέλα.

To άρθρο Υπόθεση βιασμού 19χρονης στην Ομόνοια: Ο εισαγγελέας πρότεινε την αθώωση των 3 κατηγορούμενων αστυνομικών λόγω αμφιβολιών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr