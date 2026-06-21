Με «εμπόδια» πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Λουκάρεως μπροστά από το Εφετείο Αθηνών, αφού ο δρόμος έχει υποχωρήσει σχηματίζοντας μία μεγάλη λακκούβα.

Για να προστατευτούν οι οδηγοί και για να μην γίνει κάποιο ατύχημα έχει τοποθετηθεί ένας μεγάλος μπλε κάδος στη μέση της οδού Λουκάρεως και μπροστά στο Εφετείο.

Απαραίτητη είναι η προσοχή των οδηγών για να αποφευχθεί κάθε πιθανό ατύχημα στους δρόμους της Αθήνας οι οποίοι βρίσκονται για ακόμα μία μέρα σε μέτρια κατάσταση.

To άρθρο Υποχώρησε η άσφαλτος στην οδό Λουκάρεως μπροστά από το Εφετείο – Έβαλαν κάδο στη μέση του δρόμου δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr