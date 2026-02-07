Υπουργείο Παιδείας σε ΑΠΘ: Έχετε διορία 48 ωρών να δώσετε εξηγήσεις για τα επεισόδια

Σοβαρά επεισόδια έγιναν τα ξημερώματα έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με το υπουργείο Παιδείας να ζητά άμεσα εξηγήσεις δίνοντας μαλιστα και διορία 48 ωρών.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας ζητά από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ εξηγήσεις σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης την ώρα που στον χώρο του πανεπιστημίου φέρεται να πραγματοποιούνταν πάρτι. Σύμφωνα με την ΕΡΤ οι 313 προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι «έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

• Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

• Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

• Τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

• Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

• Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων».

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν. Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων», αναφέρει ακόμη το υπουργείο.

Πεδίο μάχης τα ξημερώματα

Ολα ξεκίνησαν γύρω στις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου (07.02.2026) έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης όπου σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια. Έντονες αντιδράσεις από την Πρυτανεία και την Αστυνομία.

Συνολικά, από το πάρτι που πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή και τα επεισόδια, έγιναν 313 προσαγωγές. Μέχρι τις 8:30 το πρωί, κλούβες των ΜΑΤ μετέφεραν τους προσαχθέντες στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης. Ορισμένοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ μέχρι στιγμής καμία προσαγωγή δεν έχει μετατραπεί σε σύλληψη.

Άτομα που δεν έχουν ταυτοποιηθεί εκτόξευσαν βόμβες μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού, ο οποίος διακομίστηκε σε νοσοκομείο με εγκαύματα. Παράλληλα, μια 21χρονη μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο με αναπνευστικά προβλήματα έπειτα από χρήση χημικών, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Από τα επεισόδια προκλήθηκαν επίσης σοβαρές φθορές σε σταθμευμένα οχήματα.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν αν το συγκεκριμένο πάρτι είχε λάβει την απαραίτητη άδεια για τη διεξαγωγή του.

Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρεται στα επεισόδια και στην αναίτια επίθεση που δέχτηκαν και στον τραυματισμό του αστυνομικού… «Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο (07-02-2026), άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του Α.Π.Θ. και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου, επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα με τη διαδικασία να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

Πρυτανεία: Δεν δώσαμε άδεια για πάρτι

Με ανακοίνωσή τους οι Πρυτανικές αρχές, κάνουν λόγο για εξτρεμιστικά στοιχεία, ενώ όσον αφορά τα δημοσιεύματα για παροχή άδεις για την πραγματοποίηση του πάρτι, αναφέρουν ότι δεν είναι αληθή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο.

Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».

Ένωση Αστυνομικών: «Μετατρέπουν τους χώρους των πανεπιστημίων σε ορμητήρια δολοφονικών ενεργειών»

Ανακοίνωση για τα επεισόδια εξέδωσε και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης λέγοντας ότι ήρθε η ώρα να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες και είναι ανεπίτρεπτο κάποιοι να μετατρέπουν τους χώρους των πανεπιστημίων σε ορμητήρια δολοφονικών ενεργειών.

«Οφείλουμε να συγχαρούμε την ηγεσία της πόλης η οποία εφάρμοσε τον Νόμο και διέταξε την είσοδο των διμοιριών εντός του ΑΠΘ για τον εντοπισμό και την σύλληψη των ταραξιών. Η επιχείρηση αυτή που επέφερε την προσαγωγή 309 ατόμων, απέδειξε ότι όταν υπάρχει βούληση σωστός συντονισμός και ξεκάθαρες εντολές προς το αστυνομικό προσωπικό που επιχειρεί στο πεδίο, τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και όλες οι δικαιολογίες που ακούγαμε σε παρόμοια επεισόδια κατά το παρελθόν για την μη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν απλά προφάσεις», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Επίσης εκφράζεται η «αγανάκτηση και ο αποτροπιασμός για αυτούς που επιτρέπουν την διεξαγωγή τέτοιου είδους πάρτι εντός των πανεπιστημιακών χώρων. Είναι ανεπίτρεπτο εν έτει 2026, το ΑΠΘ που υποτίθεται φυλάσσεται και με ιδιωτική εταιρεία security να αποτελεί ξέφραγο αμπέλι όπου μπορούν να εισέρχονται εγκληματικά στοιχεία τα οποία παρασκευάζουν βόμβες μολότοφ και μετατρέπουν τους πανεπιστημιακούς χώρους σε ορμητήριο δολοφονικών ενεργειών και τους χώρους πέριξ αυτού σε εμπόλεμη ζώνη. Ήρθε η ώρα να αναζητηθούν οι ποινικές ευθύνες όλων αυτών που με την αδράνεια και την ατολμία τους επιτρέπουν αυτές τις καταστάσεις».

Τέλος, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον τραυματία συνάδελφό.