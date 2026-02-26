Υποκλοπές: Ποινή – μαμούθ 126 χρόνων για τους 4 εκπροσώπους εταιρειών εμπορίας παράνομου λογισμικού predator

Σε συνολική ποινή 126 χρόνων και 8 μηνών καταδίκασε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών τους 4 κατηγορούμενους για την υπόθεση των υποκλοπών. Από αυτά, εκτιτέα είναι τα 8 έτη. Το δικαστήριο αποφάσισε την ολική έκτιση της ποινής και όχι τη μετατροπή αυτής σε χρηματική, δίνοντας αναστολή έως την έφεση. Αυτό σημαίνει ότι οι 4 καταδικασθέντες μένουν ελεύθεροι έως την εκδίκαση της έφεσής τους.

Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης για τη διερεύνηση των καταδικασθέντων για τη διάπραξη και άλλων αδικημάτων, όπως αυτό της κατασκοπείας, αλλά και άλλα πρόσωπα για πτυχές της υπόθεσης. Ειδική μνεία, έκανε ο εισαγγελικός λειτουργός, κ. Παυλίδης στον Αιμίλιο Κοσμίδη, επονομαζόμενο και ως «κρεοπώλη» για την εμπλοκή του στην υπόθεση των υποκλοπών.

Για τον εργαζόμενο σε… σούπερ μάρκετ, από την προπληρωμένη κάρτα του οποίου πληρώθηκαν 25 «μολυσμένα» μηνύματα κατά του Νίκου Ανδρουλάκη και ακόμη 24 ατόμων, ο εισαγγελέας ζήτησε την έρευνα για συνέργεια στις πράξεις, για τις οποίες καταδικάστηκαν οι 4 εκπρόσωποι και διαχειριστές των εταιρειών εμπορίας predator. Επιπλέον 8 πρόσωπα αναμένεται να ελεγχθούν για συνέργεια στις παραπάνω πράξεις.

Επίσης, η βεντάλια των νέων ερευνών για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, ανοίγει και σε βάρος του καταδικασθέντα ιδιοκτήτη της Krikel, Γιάννη Λαβράνου και Σωτήρη Ντάλλα (στέλεχος Krikel) για ψευδορκία, για τα όσα υποστήριξαν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής, για την εμπλοκή τους στην υπόθεση των υποκλοπών.

Διαβίβαση για διεύρυνση σχετικά με όσα κατέθεσε ο Σταμάτης Τριμπαλης για τη διαδικασία στην εξεταστική της Βουλής για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία σε αυτή για τους Λαβράνο και Ντάλα.

Τέλος, για ψευδή κατάθεση ζητείται από το δικαστήριο να ελεγχθούν και άλλα πρόσωπα που κατέθεσαν στο παρόν δικαστήριο και κατά την άποψη της έδρας, προσπάθησαν να συσκοτίσουν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης.

Νωρίτερα, το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών κήρυξε ένοχους τους τέσσερις κατηγορούμενους για την υπόθεση των υποκλοπών. Το δικαστήριο καταδικάζει τους τέσσερις εκπροσώπους και διαχειριστές δύο εταιρειών που σχετίζονται με την εμπορία παράνομου λογισμικού παρακολούθησης predator, για την υποκλοπή του τηλεφώνου του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και της Αμερικανίδας, Άρτεμις Σίφορντ και ακόμη τριών ατόμων, για τους οποίους οι παρακολουθήσεις θεωρήθηκαν τετελεσμένες πράξεις. Επίσης κρίθηκαν ένοχοι για 82 απόπειρες παρακολούθησης.

«Από τη συνεκτίμηση όλων των αποδεκτών μέσων, κυρίως των μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και των εγγράφων που διαφώτιζαν την αλήθεια αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι κατόπιν συναπόφασης, μαζί με άλλους συνεργάτες τέλεσαν τις πράξεις με κοινό δόλο. Απόκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προσωπικές συνδιαλέξεις. Δε θα μπορούσε να γίνει πλήρη ανάπτυξη του σκεπτικού, θα το δείτε με την απόφαση» είπε ο πρόεδρος της έδρας.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν για τα αδικήματα της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Το δικαστήριο απάλλαξε τους κατηγορούμενους για την παράνομη πρόσβαση σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, για 108 παθόντες που δεν υπέβαλαν μήνυση, καταδικάζοντας τους μόνο για 7 πράξεις, για όσους υπέβαλαν έγκληση.

