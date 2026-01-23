Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις στην υπόθεση των υποκλοπών, παρά το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος των καταθέσεων, από τη λίστα των μαρτύρων κατηγορίας.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση για την υπόθεση των υποκλοπών, ο Πρόεδρος της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ανακοίνωσε ότι διαβιβάστηκε η απάντηση της Εθνικής Τράπεζας για την προπληρωμένη κάρτα του Αιμίλιου Κοσμίδη, επονομαζόμενου και ως «κρεοπώλη», από την οποία πληρώθηκε το «μολυσμένο» με predator μήνυμα που εστάλη στο Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα 24 πρόσωπα.

Σε αντιδιαστολή με την κατάθεση Κοσμίδη, ο οποίος….κατέθεσε ότι δεν έλαβε ποτέ την κάρτα και ότι με κάποιο τρόπο κάποιος άλλος την χρησιμοποίησε αντί αυτού, η απάντηση της Τράπεζας, τον «καίει». Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη συγκεκριμένη προπληρωμένη κάρτα καταγράφονται πολλές συναλλαγές, με την πρώτη ήδη από την ημερομηνία έκδοσής της, στις 2 Ιουνίου 2020 και την τελευταία στις 16 Δεκεμβρίου 2021.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται να ανατρέψει και το εισαγγελικό πόρισμα του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Αχιλλέα Ζήση, ο οποίος έθεσε στο αρχείο τη μήνυση του Νίκου Ανδρουλάκη κατά του «κρεοπώλη», καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη τραπεζική κάρτα φορτώθηκε μόνο δύο φορές με 500 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το έγγραφο αναζητήθηκε από την Εθνική Τράπεζα, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, μετά την κατάθεση Κοσμίδη, το περιεχόμενο της οποίας αμφισβητήθηκε έντονα τόσο από τον Πρόεδρο, όσο και από τον Εισαγγελέα της έδρας.

Η περαιτέρω επεξεργασία του εγγράφου αναμένεται να σηματοδοτήσει και άλλες δικαστικές εξελίξεις γύρω από το θέμα. Η δίκη των υποκλοπών με κατηγορούμενους τους τέσσερις εκπροσώπους και διαχειριστές της Krikel και της Intellexa, συνεχίζεται με την ανάγνωση εγγράφων από τη δικογραφία.

To άρθρο Υποκλοπές: Η απάντηση της τράπεζας «καίει» τον «κρεοπώλη» για τα «μολυσμένα» μηνύματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr