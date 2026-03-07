ΥΠΕΞ: 227 Έλληνες επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή – Μετ’ εμποδίων η επιστροφή ακόμη 600 από το Ντουμπάι

Συνεχείς είναι οι επιχειρήσεις του υπουργείου Εξωτερικών για τον επαναπατρισμό Ελλήνων από τη «φλεγόμενη» Μέση Ανατολή, ενώ μετ’εμποδίων θα γίνει σήμερα Σάββατο (7.3.26) η επιστροφή περίπου 600 Ελλήνων από το Ντουμπάι.

Όπως έγινε γνωστό υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών ολοκληρώθηκαν με ασφάλεια χθες, Παρασκευή οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων και μελών οικογενειών τους που βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή.

Στο μεταξύ σήμερα έχουν προγραμματιστεί και νέες πτήσεις για τον επαναπατρισμό 600 Ελλήνων από το Ντουμπάι, οι οποίες όμως θα αναχωρήσουν με πολύωρες καθυστερήσεις. Ο εναέριος χώρος ανοίγει και κλείνει συνεχώς λόγω των επιθέσεων και δεν είναι δυνατή η έγκαιρη αναχώρηση των πτήσεων.

Νωρίς το πρωί drone από το Ιράν χτύπησε το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, με ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να υψώνεται στον ουρανό.

Στο μεταξύ 30 πτήσεις έχουν ακυρωθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Συγκεκριμένα πρόκειται για 16 αναχωρήσεις και 14 αφίξεις από διάφορες χώρες.

Επαναπατρισμός 277 Ελλήνων

Την Παρασκευή έφτασαν στην Ελλάδα συνολικά 277 Έλληνες από το Ομάν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Συγκεκριμένα:

46 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

89 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ομάν, με ειδική πτήση της SKY express, με επιμέλεια της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Ριάντ.

Επιπλέον, 142 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με δύο πτήσεις της Air Arabia.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και το Υπουργείο Εξωτερικών παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι στον σύνδεσμο https://www.mfa.gr/tilefona-ektaktis-anagkis-kai-stoicheia-epikoinonias-presveion-kai-proxenikon-archon-tis-elladas-sto-iran-kai-ti-mesi-anatoli/ βρίσκονται αναρτημένα τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.