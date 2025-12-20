Υπαρχιπυροσβέστης και δύο ακόμη άντρες «πιάστηκαν» για διακίνηση ναρκωτικών – Πουλούσαν την κοκαΐνη 50 ευρώ το γραμμάριο

Στα χέρια της αστυνομίας κατέληξε την Πέμπτη (18/12/2025), ένας υπαρχιπυροσβέστης και δύο ακόμα άτομα, καθώς συνελήφθησαν με τις κατηγορίες κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.

Οι δύο άντρες ηλικίας 39 και 32 ετών και ο 38χρονος υπαρχιπυροσβέστης πιάστηκαν να διακινούν ναρκωτικά μετά από καταγγελία που ενημέρωσε την αστυνομία ότι ο 38χρονος εμπλεκόταν σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών.

Μέσα από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι ο 38χρονος αγόραζε συστηματικά ναρκωτικά και συγκεκριμένα ακατέργαστης κάνναβης τύπου «skunk» και κοκαΐνης, ενώ επιβεβαιώθηκε και η εμπλοκή του σε πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Ως βασικός του προμηθευτής ταυτοποιήθηκε ο 39χρονος, ο οποίος σχεδόν καθημερινά διακινούσε υψηλής ποιότητας υδροπονικής, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και κοκαΐνης, χρησιμοποιώντας ως χώρο πώλησης και επεξεργασίας το σπίτι του.

Μάλιστα, για συγκεκριμένους τακτικούς του «πελάτες» αγοραστές κοκαΐνης, παρέδιδε ο ίδιος τις ποσότητες σε κανονισμένα σημεία.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι, ο 32χρονος προμηθευόταν ναρκωτικά από τον 39χρονο, τις οποίες διακινούσε μετά σε τρίτους, ενώ παράλληλα διατηρούσε στο σπίτι του καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης με 4 δενδρύλλια σε πλήρη ανθοφορία, καθώς και τον απαιτούμενο εξοπλισμό (ανεμιστήρα, θερμαντική λάμπα, αυτοσχέδιο θάλαμο και φουγάρο).

Από την έρευνα λοιπόν προέκυψε ότι, από τις 12-10-2025 έως και τις 14-12-2025, ο 39χρονος διακίνησε ναρκωτικά τουλάχιστον 36 φορές, ο 32χρονος τουλάχιστον 5 και ο Υπαρχιπυροσβέστης τουλάχιστον 3, με την τιμή πώλησης των ναρκωτικών ουσιών να διαμορφώνεται στα 10 ευρώ ανά γραμμάριο ακατέργαστης κάνναβης και στα 50 ευρώ ανά γραμμάριο κοκαΐνης.

Από τις σωματικές έρευνες, καθώς και από τις έρευνες που έγιναν στα σπίτια των υπόπτων μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχεθήκαν:

ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -68,4- γραμμαρίων,

κοκαΐνη, συνολικού μικτού βάρους -27,06- γραμμαρίων,

χειρόγραφες σημειώσεις

2 ζυγαριές ακριβείας,

2 μεταλλικοί τρίφτες,

σπόροι κάνναβης,

4 δενδρύλλια κάνναβης σε γλάστρες, εντός συστήματος ελεγχόμενης ωρίμανσης (υδροπονικής καλλιέργειας),

πλήρως εξοπλισμένο σύστημα ελεγχόμενης ωρίμανσης δενδρυλλίων κάνναβης,

3 συσκευές κινητών τηλεφώνων και

το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε για κατά περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση, καθώς και προμήθεια και κατοχή ποσότητας ναρκωτικών ουσιών προς ιδία αποκλειστικώς χρήση, περιλαμβάνονται ακόμη 11 άτομα.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.