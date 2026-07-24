Υεμένη: Σομαλοί πειρατές κατέλαβαν τάνκερ υπό σημαία Τανζανίας στον Κόλπο του Άντεν

Το εμπορικό πλοίο MT Asana, υπό σημαία Τανζανίας, κατελήφθη στα χωρικά ύδατα της Υεμένης, στον Κόλπο του Άντεν, την περασμένη εβδομάδα, είναι στην κατοχή Σομαλών πειρατών, ανέφεραν δύο κάτοικοι της ημιαυτόνομης περιοχής Πούντλαντ της Σομαλίας.

Το εμπορικό πλοίο MT Asana είναι ένα τάνκερ μεταφοράς καυσίμων και χημικών. Στο πλοίο poy κατελήφθη στα χωρικά ύδατα της Υεμένης, επέβαιναν 20 ναυτικοί, εκ των οποίων οι 8 από τη Γερμανία και 10 από τις Φιλιππίνες.

Ένας από τους κάτοικους που μίλησαν στο Reuters είπε ότι και ο ίδιος είναι πρώην πειρατής. Ο άλλος κάτοικος της Καλούουλα είδε τους πειρατές να μεταφέρουν τρόφιμα στο πλοίο.

Την περασμένη εβδομάδα ο βρετανικός οργανισμός ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO ανέφερε ότι το πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκαν οι πειρατές, στον Κόλπο του Άντεν, οδηγήθηκε σε χωρικά ύδατα της Σομαλίας.

UKMTO WARNING 090-26 – ILLEGAL BOARDING

Click here to view the full warning.https://t.co/DrymtioboP#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/Ab5vdnmqI4 — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) July 17, 2026

Οι Σομαλοί πειρατές προκάλεσαν χάος στη θαλάσσια περιοχή στο Κέρας της Αφρικής από το 2008 μέχρι το 2018. Έπειτα από μια σύντομη διακοπή, τα περιστατικά κατάληψης πλοίων ξανάρχισαν στα τέλη του 2023.